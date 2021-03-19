【超級抗體】美國男子染疫後有超級抗體　抗體稀釋1萬倍仍有效殺死90%新冠病毒

▲ 美國一名男子染疫後有超級抗體

新冠肺炎疫情持續，各國紛紛研究對抗病毒的方法。美國有一名男子感染新冠肺炎後，擁有超級抗體，即使稀釋1萬倍仍有效殺死90%新冠病毒。

染疫後快速痊癒

綜合外媒報道，帶有超級抗體的男子John Hollis是非洲裔美國人，2020年3月他與兒子在封關前遊歐洲，回國後感到不適，情況不嚴重，幾日後就好轉了，以為是轉季而過敏，故不以為然。數星期後，與他同住的室友確診感染新冠肺炎，情況嚴重。

當時他們對此症認知不多，但知道是可致命的。目睹室友的情況，他非常擔心，怕自己無法見證兒子繼續成長。最終室友康復，而John沒感到不適，也未知自己曾染疫，並有抗體。

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抗體稀釋1萬倍仍可殺死病毒

直至去年7月，維珍尼亞州喬治梅森大學（George Mason University）的病理學家Lance Liotta博士展開新冠病毒抗體研究，邀請他參與，抽血、採集唾液檢測後，才發現他不僅曾感染新冠肺炎，而且體內更有可中和該病毒的超級抗體。

Lance Liotta博士更指，John Hollis的抗體很強，即使將其稀釋10,000倍仍能抵抗新冠病毒，而且可抵抗90％的新冠病毒。她又指，擁有超級抗體的患者或可抵抗南非、巴西及英國以外快速傳播的變種冠狀病毒。

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另外在臨床試驗中，Lance Liotta的研究小組發現有另外7人體內有超級抗體。不過，這7人的抗體沒John Hollis那麼強，大多會在60至90天內消失，但John染疫9個月後，抗體有效率仍可保持90%。Lance Liotta博士表示，John Hollis的超級抗體有助下一階段臨床試驗，在已接種疫苗的人中進行測試。

John Hollis被告知，每球擁有超級抗體的患者少於5%，其中只有約1%患者可中和任何病毒。他得知事實後，認為這是個超現實經歷，難以消化，一度承受壓力，但同時他為自己能保持健康而感到幸運。Lance Liotta博士表示，其研究團隊將繼續與John Hollis合作。

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責任編輯：羅嘉欣