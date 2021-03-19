【商場優惠】葵芳新都會廣場消費回贈高達$250　人氣美粧產品驚喜優惠低至53折

▲ 新都會廣場由即日起至4月30日推出「Get it Beauty」，消費滿指定金額可獲新地商場及美容贈券。（相片：新都會廣場）

踏入初春，正值換季時節，是時候為肌膚做好準備，迎接陽光燦爛的夏日。匯聚近30間潮流美容品牌的新都會廣場由即日起至4月30日推出「Get it Beauty」，顧客即日以電子貨幣消費滿指定金額，即獲無條款新地商場及美容贈券，回贈高達$250，消費贈券適用於場內指定人氣美容品牌及其他潮流商戶。

▲ Shiseido VITAL PERFECTION雙效緊緻亮白修護精華組合$1,300（總值$2,460）。（相片：新都會廣場）

獎賞1

逢星期一至五（公眾假期除外）電子消費滿$800，獲贈$50美容贈券，名額每日55個。

獎賞2

逢星期六、日及公眾假期電子消費滿$1,500，獲贈$50新地商場贈券，名額每日40個。

獎賞3

電子消費滿$5,000，獲贈$100新地商場贈券及$150美容贈券，名額每日55個。

▲ CANVAS 玫瑰修護全效套裝優惠價$645（原價$1,030）。（相片：新都會廣場）

此外，多款人氣美粧產品推出驚喜春日優惠，低至53折，齊集大量女士最愛品牌包括：Shiseido 、CANVAS、ESTEE LAUDER、CLARINS 、M.A.C、SK-II、LANEIGE、innisfree等，絕對讓你買不停手。

新都會廣場

地址：葵涌興芳路223號

查詢電話：2429 6500

記者：周美好