【2021復活節】萬麗海景Staycation體驗兒童電動車　周末開心馳騁＋豐富美食享受【內附連結】

▲ 小朋友最開心在電動車跑道上駕駛型格的迷你林寶堅尼、布加迪或平治電動車。(酒店提供)

是時候安排復活節親子活動了，香港萬麗海景酒店推出一系列趣味住住宿套餐，其中一個應會最得小朋友歡心的是「周末美食馳騁住宿套餐」。

酒店早在低層大堂預備了各款有型的兒童電動車，凡入住的客人都可尊享快速通行證（每次入住兩張），讓小朋友優先在電動車跑道上駕駛迷你林寶堅尼、布加迪或平治電動車盡情奔馳！

▲ 復活節少不了豐富的自助餐美食。(酒店提供)

此住宿套餐可享萬麗咖啡室自助早餐（兩位成人及一位12歲以下小童），同時以$ 1,200餐飲消費額，細味獲獎無數的滿福樓廚師團隊匠心製作的粵菜美饌、萬麗咖啡室的豐盛自助餐及Mirage Bar & Restaurant的優質牛扒，更可免費使用兒童遊樂場，令旅程更添姿彩。

周末美食馳騁住宿套餐由即日起至年4月30日，逢周五、六、日及公眾假期供應。兒童電動車體驗只適用於逢周六、日及公眾假期，供3至6歲小朋友享用。每輛電動車最大承載重量為25公斤。套餐價錢為每晚$ 1,400起，須提前一天預訂。

▲ 無論是園景或海景客房，一樣住得愜意。(酒店提供)

詳情及預訂可按此連結 （查閱房價時於「企業 / 推廣活動代碼」輸入「D60」直接連到此住宿套餐或選擇「精選優惠及套餐」瀏覽所有住宿套餐。）還有其他好玩的復活節住宿及美食優惠，也可到以上連結瀏覽或查詢：2802 8888。

記者：郭秀芳