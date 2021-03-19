  • 26°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智慧出行】智慧交通基金本月31日接受申請　研究應用項目最多可獲2000萬元資助

社會 12:05 2021/03/19

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

智慧交通基金將於3月31日起接受申請。（陳國峰攝）

行政長官在2019年施政報告提出，預留10億元成立智慧交通基金，資助企業或機構進行與車輛有關的創新科技研究和應用，推動智慧出行。運輸署今日（19日）公布，基金將於3月31日起接受公司、科研團體、行業商會及非政府機構申請，為期5年，每個研究和應用項目資助上限為2000萬元；純研究項目的資助金額上限為800萬元。

申請機構分公營和企業2個界別，在公營界別方面，資助金額最高為個別項目總核准開支的90%；至於企業界別，資助金額最高為總核准開支的50%。項目期限一般不應超過24個月。

申請機構提交申請後，基金秘書處會初步甄選及評審申請，其後再交由政府代表、學者和專業人士組成的管理委員會評審申請，成功者最快在3個月後獲發首期撥款；其後機構需提交中期和最終報告，以獲取中期撥款和終期撥款。

基金不會資助涉及應用現有科技、沒有科研內容的項目，亦不會考慮正在或將接受其他公共資助的項目。項目最少須有50%的研究活動在本港進行，而所開發的知識產權屬於申請機構，惟政府可在政府項目無條件使用。

運輸署助理署長（技術服務）羅慶新指，已有大學、科研機構如香港應用科技研究院、物流研究中心等接觸當局查詢基金詳情，倘申請反應踴躍和多個項目值得推行，屆時會檢討基金，有需要將基金延期。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【Ursus Fitness群組】每宗確診個案找出約35名接觸者或家人　張建宗稱紀律部隊助追踨能釋放醫護人手
19:51 2021/03/18
【Ursus Fitness群組】每宗確診個案找出約35名接觸者或家人　張建宗稱紀律部隊助追踨能釋放醫護人手
【新冠疫苗】專家指「復必泰」疫苗對英國及巴西變異新冠病毒株仍有效　科興疫苗則未有相關數據
20:21 2021/03/18
【新冠疫苗】專家指「復必泰」疫苗對英國及巴西變異新冠病毒株仍有效　科興疫苗則未有相關數據
聖德肋撒幼稚園校長及老師校內爆糾紛　7名家長向區議員投訴小朋友受影響
22:46 2021/03/18
聖德肋撒幼稚園校長及老師校內爆糾紛　7名家長向區議員投訴小朋友受影響
創新科技及應用 香港 施政報告 運輸 知識產權 運輸署

最高瀏覽

【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
18:28 2021/03/18
【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
16:53 2021/03/18
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好