【智慧出行】智慧交通基金本月31日接受申請　研究應用項目最多可獲2000萬元資助

▲ 智慧交通基金將於3月31日起接受申請。（陳國峰攝）

行政長官在2019年施政報告提出，預留10億元成立智慧交通基金，資助企業或機構進行與車輛有關的創新科技研究和應用，推動智慧出行。運輸署今日（19日）公布，基金將於3月31日起接受公司、科研團體、行業商會及非政府機構申請，為期5年，每個研究和應用項目資助上限為2000萬元；純研究項目的資助金額上限為800萬元。

申請機構分公營和企業2個界別，在公營界別方面，資助金額最高為個別項目總核准開支的90%；至於企業界別，資助金額最高為總核准開支的50%。項目期限一般不應超過24個月。

申請機構提交申請後，基金秘書處會初步甄選及評審申請，其後再交由政府代表、學者和專業人士組成的管理委員會評審申請，成功者最快在3個月後獲發首期撥款；其後機構需提交中期和最終報告，以獲取中期撥款和終期撥款。

基金不會資助涉及應用現有科技、沒有科研內容的項目，亦不會考慮正在或將接受其他公共資助的項目。項目最少須有50%的研究活動在本港進行，而所開發的知識產權屬於申請機構，惟政府可在政府項目無條件使用。

運輸署助理署長（技術服務）羅慶新指，已有大學、科研機構如香港應用科技研究院、物流研究中心等接觸當局查詢基金詳情，倘申請反應踴躍和多個項目值得推行，屆時會檢討基金，有需要將基金延期。

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記者：陳子謙