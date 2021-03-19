【開心速遞】衛志豪3個月勁減20磅　《愛回家》「馬漢」靠兩招操出鋼條身型【有片】

▲ 衛志豪作客梁麗翹YouTube頻道分享減肥心得。

《東張西望》主持梁麗翹最近加入YouTuber行列，繼早前分享減肥法「Lazy dirty keto」及「168斷食法」的成效顯著引起迴響後，梁麗翹在最新影片中分享《娛圈殘酷減肥系列》，並邀來《愛·回家之開心速遞》的「馬漢」衛志豪講減肥經。

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▲ 衛志豪分享減肥心得。（截圖）

一日只吃一餐減肥

衛志豪提及在2020年初新年後，本來體重一直維持在128至130磅的他肥了近20磅，體重達67KG，但接到新劇《七公主》的拍攝通告，由於角色需要幾乎場場都除衫，於是決定減肥。

他的減肥法非常殘酷，主要由飲食方面著手，一日只吃一餐正餐，而且份量非常少，連身旁的梁麗翹也大嘆他的意志力驚人。

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▲ 衛志豪去年初重約67KG。（截圖）

地獄式減肥餐單分享

衛志豪分享稱，早餐可吃雞蛋一隻及飲咖啡一杯；晚餐吃兩個拳頭大小的去皮雞脾，少量飯及大量蔬菜。他又指由於白烚雞脾太難食，所以都會以滷水汁烹煮，但就指滷水汁其實不太健康，不過若只白烚真的會吃不下。

衛志豪同時提到，飲食中最主要是要戒糖。他建議初時可由減糖開始，之後才戒糖，一段時間後會發現身體有明顯的改善。

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穿塑膠衣跑步減磅

此外，衛志豪也會做運動減肥，隔日做一次Gym，除負重訓練外，也穿上塑膠衣跑步，起初會不習慣且很辛苦，但慢慢習慣後成效會非常顯著。

他指現時已成功減20磅，回復之前的身型，但為了保持身體線條，仍會每星期至少做一次運動。

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