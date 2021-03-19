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【新冠肺炎】35歲市場經理發病後曾訪中環「Chaiwala」　餐廳同有3名URSUS群組患者曾訪

社會 12:16 2021/03/19

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中環「Chaiwala」餐廳曾有3名URSUS群組患者曾訪。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情仍反覆，昨日新增3宗感染源頭不明個案中，包括一名居堅尼地城35歲市場經理，早於本月初已有失去嗅覺症狀，求醫後獲建議檢測卻無做，至本周二(16日)感氣促始檢測確診；患者確診前光顧中上環多間食肆，包括中環雲咸街印度餐廳「Chaiwala」，該店亦曾招待3名與西營盤URSUS Fitness群組相關患者。

該名35歲女子於葵涌擔任市場經理，早於3月6日已有失去嗅覺徵狀，至本周二再有氣促，當日到社區檢測中心檢測，其後確診，最後上班日期為本周一。衞生防護中心日前透露，患者曾於本月8日求醫，獲建議做病毒檢測，惟患者未有去檢測；中心會跟進於患者發病後一同工作及進餐的人士。

翻查衞生防護中心確診患者曾訪地方的名單，女患者發病前一日曾訪中環鴨都喇利大廈，發病後亦曾到中上環多間食肆，涉置地廣場餐廳「Mak Mak」、上環荷李活中心「TMK Punk & Rolls」等，而上周六亦訪中環雲咸街印度餐廳「Chaiwala」。

連同女患者在內，中環雲咸街印度餐廳「Chaiwala」至今已先後有4人確診，另3人則為URSUS Fitness群組患者：

  • 第11,224宗：34歲女子，3月11日發病，曾訪URSUS Fitness
  • 第11,268宗：28歲女子，3月12日發病，曾訪中環置地廣場日式餐廳「ZUMA」，屬URSUS Fitness群組
  • 第11,275宗：32歲女子，一直未有病徵，曾訪中環H Code的「樹屋」，亦屬URSUS Fitness群組

TOPick已就多名確診患者到訪，向「Chaiwala」查詢，至今未獲回覆。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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