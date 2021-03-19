【出軌線索】丈夫手機半夜突響起揭窩藏小三　全職媽哭崩︰沒女人看完男人手機可笑著

▲ 台灣一名全職媽媽在半夜發現丈夫的手機彈出一個訊息，揭開丈夫出軌的秘密。

夫妻之間要坦承相對，但不少夫妻仍會在手機藏秘密，不想另一半看到。台灣一名全職媽媽在半夜時份，發現丈夫的手機突然響起訊息通知，好奇一看之下，竟發現是一名陌生女子傳來訊息，在雙手顫抖下，揭發丈夫出軌秘密，上網哭訴︰

沒有女人可笑著從男人手機走出來……

該名全職媽媽在網上討論區「Dcard」發長文訴苦，表示與丈夫育有一名4歲兒子，日前因兒子感冒發燒，她徹夜照顧他到凌晨3、4時才休息，此時卻意外見到丈夫的手機彈出一個訊息。

全職媽自言過去從未檢查過丈夫的手機，但今次她好奇誰人會在夜半傳來訊息，故此她拿起手機一看，竟發現是一名叫Vivian的女子傳來訊息，聲稱已訂了旅館。

全職媽即時雙手顫抖，其後成功以兒子的生日解鎖手機，揭發丈夫與Vivian常到不同酒店訂房，令她大感崩潰。她當下仍理性知道要拍照留下證據，才能保護自己和兒子，她又將錄音筆藏在兒童汽車安全座椅，偷偷錄下丈夫與小三的對話。最後全職媽拿出證據與丈夫攤牌，丈夫馬上哭著道歉求原諒，解釋只是貪一時新鮮感。

點擊圖片即睇妻子發現丈夫出軌過程及攤牌經過︰

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

由於她身邊乏人照顧孩子，故辭工當上全職媽媽。如果離婚要重回職場，擔心未能邊工作邊湊仔，但又不甘心就此原諒丈夫，故徵詢網民意見，不少網民鼓勵她要自強，盡快搵工。

點擊圖片即睇網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

