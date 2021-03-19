【祈福黨】8人涉扮神醫詐騙長者被捕　11名受害人共損失210萬　

▲ （黃傑偉攝）

警方昨日（19日）瓦解一個祈福黨詐騙集團，於深水埗拘捕 8人，包括7人為非法入境者及1名港人。眾人當時正進行祈福騙案，被捕人包括5女3男，年齡介乎45至57歲，他們涉嫌以欺詐手段獲得財產，教唆及協助非法入境，非法入境及拒捕。

警方指，該詐騙集團去年10月至今年3月期間，涉嫌干犯11宗詐騙案件，案中11名受害人全為女性，年齡54至80歲， 被騙款項由6萬至36萬不等，損失款項共210萬。

警方指，騙徒以3人一組犯案， 隨機搜尋目標並向受害人搭訕，詢問其是否知道「神醫」所在，其後第二名騙徒會出現表示認識神醫，並帶受害人往附近公園，以言語技巧套取受害人及其家人的近況和資料，並暗中將資料傳達第三名騙徒。接著第三人會出現並自稱「神醫」，為博取受害人信任，會講出預先套取資料，並指受害人或其家人會有大禍臨頭，跟著指示受害人將現金或首飾財物放進袋內作祈福。過程中騙徒以偷龍轉鳳手法，換走裝有財物的袋，並警告受害人短時間內不能將袋打開，否則前功盡廢。當受害人發現財物被換走方知受騙 受騙 於是報警求助。

商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組高級督察張文瀚表示， 警方調查顯示，祈福騙案由2019的15宗，增加至2020年的32宗，升幅超過一倍；涉及的損失金額亦由2019年的240萬，大幅增至2020年的750萬，升幅超過兩倍。張文瀚說，騙徒針對年老長者，假裝關心以套取受害人資料犯案，希望市民要多留意家中長者，及多加關心，免被騙徒有機可乘。

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記者：黃傑偉