【Dyson空清機】Dyson將於香港推出全新空氣清新機　有效偵測及分解甲醛操作更寧靜

▲ Dyson即將在香港推出全新Dyson Purifier Formaldehyde系列空氣清新機。

Dyson粉絲留意了！Dyson繼上次推出Dyson Cryptomic（HP06）三合一空氣清新機後，今日在澳洲宣布推出全新Dyson Purifier Formaldehyde系列空氣清新機，這機有三大特色：有效偵測及分解甲醛、採用HEPA 13標準全密封過濾系統及操作更寧靜。

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有效偵測及分解甲醛

各種室內空氣污染源頭會釋放包括懸浮粒子(PM10)、微細懸浮粒子(PM2.5) 、VOC及二氧化氮（NO2) 等的污染物。污染源頭來自日常生活不同場景，例如煮食時釋放的PM2.5、清潔用品釋放的VOC或來自客廳傢俬持續揮發的甲醛。

全新Dyson Purifier Formaldehyde系列空氣清新機，配置全新固態甲醛智能感應器，能有效偵測甲醛，並運用獨特的智能演算技術準確地將甲醛和其他揮發性有機化合物（VOCs）區分。全新空氣清新機能捕捉細菌、病毒及污染物，持續偵測及分解對人體有害的甲醛。

Dyson的選擇性催化氧化（SCO）濾網持續分解甲醛分子，催化濾網配備與錳鉀礦相同結構的特製塗層，數以十億計原子大小的管道具備最佳的尺寸及形狀以捕捉甲醛分子，並將其分解成微量的水氣及二氧化碳，而催化物亦可從空氣中的氧氣再生，不斷分解甲醛，毋須替換濾網。

採用電化電池的Dyson甲醛感應器不會乾化，其智能演算檢視數據及進行區分偵測，避免與其他VOC混淆。

採用HEPA 13標準全密封過濾系統

全新Dyson空氣清新機系列採用HEPA 13標準全密封過濾系統，不只確保沒有空氣能繞過濾網，更防止所有潛在的漏洞，阻擋受污染的空氣進入氣流，去除99.95%小至0.1微米的微粒，將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。

操作更寧靜

經改良的氣流設計使Dyson Purifier Cool空氣清新機在不影響淨化空氣表現的同時，操作更寧靜 ，減少家中不必要的噪音。

全新Dyson Purifier Formaldehyde系列空氣清新機即將在香港推出，有價錢待定，大家拭目以待。

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責任編輯：王芷瑩