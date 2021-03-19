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【新冠疫苗】港大醫學院再獲流行病預防創新聯盟資助　於港推鼻噴疫苗臨床研究

社會 12:39 2021/03/19

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港大醫學院再獲流行病預防創新聯盟資助，於港開展鼻噴疫苗臨床研究。（經濟日報資料圖片）

港大醫學院聯同國際組織「流行病預防創新聯盟」(CEPI)合作研發鼻噴式新冠狀病毒疫苗，繼首階段的62萬美元的種子基金，CEPI將為疫苗研發計劃提供489萬美元的第二階段研究資助，於香港進行第一期臨床研究。港大校長張翔感謝CEPI進一步支持港大的疫苗研究項目，期望團隊研發的獨特鼻噴式疫苗，能協助全球最終控制疫情。

港大鼻噴疫苗研究團隊由微生物學系教授陳鴻霖領導，成員包括微生物學系講座教授袁國勇教授陳志偉、內科學系臨床教授孔繁毅，及港大首席創新總管兼校長資深顧問何亦武；自去年3月已與CEPI合作，研發鼻噴式新冠狀病毒疫苗。

港大指，繼首階段的62萬美元的種子基金，CEPI最近決定再撥款給港大團隊，將為疫苗研發計劃提供489萬美元的第二階段研究資助，在香港進行第一期臨床研究。校長張翔教授對合作表示欣喜，又感謝CEPI進一步支持港大的疫苗研究項目，期望團隊研發的獨特鼻噴式疫苗，能協助全球最終控制疫情，爲人類作出貢獻。

CEPI行政總裁Richard Hatchet對過去一年疫苗研發的快速進展表示欣慰，認為目前仍然有很多工作要做，必須為對抗新冠病毒作更長遠的準備，繼續投入支持疫苗研發；又指港大研發的疫苗是CEPI資助疫苗項目中，唯一的鼻噴式新冠病毒疫苗，擴大與港大夥伴合作關係，進一步研究此候選疫苗的潛力，進行臨床實驗評估。

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責任編輯：陳正怡

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