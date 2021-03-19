【親子本地遊】坑口日系風公園賞火紅杜鵑花　單車館公園偽日本旅行看櫻花

▲ 坑口日系風公園賞火紅杜鵑花，單車館公園偽日本旅行看櫻花。

疫情下不能出國旅行，不如發掘香港的本土靚景，遠離居住的社區，來趟本來的輕旅行。親子KOL Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖介紹，適逢白色情人節帶同龍鳳胎到將軍澳遊玩，到坑口文曲里公園欣火紅杜鵑花，在一大片花海前打卡留念。其後，到旁邊的單車館看戰衣展覽，認識香港的單車選手。走出單車館，外面的單車館公園有盛開的櫻花，仿佛去了一趟日本旅行一樣。

▲ 將軍澳海濱長廊散步。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

Miss Swan Swan先由將軍澳港鐵站出發，A2出口出閘後向右轉直行至海邊，約步行10分鐘，到海傍的餐廳先用膳。及後沿著海濱長廊走走，沿途看看旁邊不同類型的船，小朋友更可以奔跑放電。

一直步行至坑口文曲里公園，大門設計充滿日系建築風，公園內還有魚池讓小朋友觀賞錦鯉和烏龜。公園裡百花齊放，宮粉羊蹄甲盛放得特別茂盛，一大片火紅杜鵑花是打卡之選。

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Miss Swan Swan之後帶同龍鳳胎到文曲里公園旁邊的單車館，讓他們看看香港單車選手的戰衣展覽，認識香港的單車選手。館內設有一個兒童遊樂場，不過因疫情關係暫停開放。最後，他們到達單車館公園欣賞吉野櫻，目前有3棵櫻花樹正在盛放，不少市民特意前來賞櫻花，一解不能到日本看櫻花之愁。

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後記:

1.如果一心賞櫻，可能平日早上去會較好。人太多，也沒有雅興。而且數目不多，只可以叫「頂住先」。而且要留意花期有限。

2.令小朋友最開心的活動是看魚、看龜、看船和吹泡泡。對於賞櫻，未懂欣賞。如果只想放電，建議去文曲里公園吧！人少少，又可跑跑和看動物與花朵。

相片及文章獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

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責任編輯︰王明芳