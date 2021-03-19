  • 27°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重返樂壇】暖爸陳展鵬新歌贈囡囡　煎Pan盼同時歌影視發展

娛樂 13:20 2021/03/19

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

陳展鵬重當歌手。

近年「煎Pan」陳展鵬影視發展越見順利，劇接劇令人氣有增無減。好爸爸形象更令陳展鵬好感度大增，原來貴為影帝級的他一直有個歌手夢。早前陳展鵬有機會簽約新公司「天盟娛樂」重拾歌手夢，推出新歌《零歲》送給囡囡。 


 
相隔21年再戰樂壇，問到覺得最深刻難忘事，陳展鵬說 :「今次錄新歌，在監製舒文身上學到很多，監製亦給了好多功課我做，要我聽及練很多新晉歌手的歌，例如one promise、林家謙、Mirror、Dear Jane等。所以都是個好大挑戰。」

而今次MV拍攝，陳展鵬形容與導演十分合拍，並說：「公司亦不計成本，首先找到個荒島帶了好多大型道具去拍，又有航拍，最誇張book了一架遊艇給我化妝整頭同休息。慶幸當日拍攝好順利，而且天氣都好好，我都好驚會曬到不同色會不連戲。」

他續說 :「可以再做回歌手出歌，就好似發緊夢般。」同時表示感謝樂易玲及唱片公司老闆培哥支持：「好感恩可以在歌影視上都遇到好老闆同伯樂，而今次MV 製作費用，老闆是無上限支持，加埋公司團隊同製作團結的配合同用心，我真是好滿意成品。」 

問到會想偏向歌手定演員路發展，展鵬就笑說 :「希望會做好時間分配，做到歌影視、家庭都平均分配好時間。」

撰文 : TOPick柴犬出動

陳展鵬 樂易玲 MV 新手爸媽 家庭關係 爸媽心聲 歌手 電視劇 TVB

最高瀏覽

【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
18:28 2021/03/18
【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
16:53 2021/03/18
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好