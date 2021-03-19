【重返樂壇】暖爸陳展鵬新歌贈囡囡　煎Pan盼同時歌影視發展

▲ 陳展鵬重當歌手。

近年「煎Pan」陳展鵬影視發展越見順利，劇接劇令人氣有增無減。好爸爸形象更令陳展鵬好感度大增，原來貴為影帝級的他一直有個歌手夢。早前陳展鵬有機會簽約新公司「天盟娛樂」重拾歌手夢，推出新歌《零歲》送給囡囡。





相隔21年再戰樂壇，問到覺得最深刻難忘事，陳展鵬說 :「今次錄新歌，在監製舒文身上學到很多，監製亦給了好多功課我做，要我聽及練很多新晉歌手的歌，例如one promise、林家謙、Mirror、Dear Jane等。所以都是個好大挑戰。」

而今次MV拍攝，陳展鵬形容與導演十分合拍，並說：「公司亦不計成本，首先找到個荒島帶了好多大型道具去拍，又有航拍，最誇張book了一架遊艇給我化妝整頭同休息。慶幸當日拍攝好順利，而且天氣都好好，我都好驚會曬到不同色會不連戲。」

他續說 :「可以再做回歌手出歌，就好似發緊夢般。」同時表示感謝樂易玲及唱片公司老闆培哥支持：「好感恩可以在歌影視上都遇到好老闆同伯樂，而今次MV 製作費用，老闆是無上限支持，加埋公司團隊同製作團結的配合同用心，我真是好滿意成品。」

問到會想偏向歌手定演員路發展，展鵬就笑說 :「希望會做好時間分配，做到歌影視、家庭都平均分配好時間。」