【虐殺女童】英文老師作供稱女童兄長曾是活潑開朗　同學碰到他會發脾氣

▲ 案件今（19日）於高等法院續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（19日）於高等法院續審。小兄長校內社工今出庭作供時，否認曾向繼母指校方為X制訂了一個協助他減少說謊和發脾氣的計劃，亦否認指X的自理能力差。而小兄長小三英文老師作供稱兄長曾是活潑開朗，不過之後身上不時有傷痕，同學碰到他身上傷痕會發脾氣。控方今已完成舉證，案件將於下周一續審。

女童Z的8歲小兄長X就讀小三時的校內社工今出庭作供，並確認於2017年11月期間，她本人及校內其他老師均先後發現X身上有被打的傷勢。而於11月13日X病假後回校當天，社工亦曾與X會面，並發現X小腿上再有被打痕跡，社工形容X當時看來平靜，但十分疲倦，因此讓他先在社工房內休息。

控方其後引述案中父親及繼母之間的微信對話，問及社工於2017年11月中，曾否向繼母表示校方為X制訂了一個協助他減少說謊和發脾氣的計劃？社工回應指沒有。控方又問及於同一時段，社工曾否向繼母指X的自理能力差？社工同樣指沒有。

代表繼外婆的大律師潘志明盤問社工時問及，社工於2017年11月9日曾就X的傷勢徵詢社會福利署的意見，並向社署匯報指她當時認為X的傷勢不嚴重，社工回應指因為她當時只看到X的大腿上有2道瘀痕。潘又提及社工曾於2017年11月15日與X會面，並問及X為何不吃飯，當時X回應指因為他頑皮，因此要懲罰自己和反省自己，社工確認說法。

代表繼母的大律師羅志霖盤問社工時則指出她曾與繼母談及X的自理能力問題，社工回應指繼母的確曾向她提及X的自理問題，但社工則覺得X與正常小朋友無異，並不覺得他有特別自理問題。辯方再追問社工曾否向繼母提出一個協助X 減少說謊和發脾氣的計劃，社工回應指她或曾經向繼母建議一些管教方法，但並沒有特別針對減少說謊和發脾氣。

另外，X小三那年的英文老師亦出庭供稱，最初X是一個活潑開朗的小朋友，面上經常掛著笑容，與同學相處融洽，唯2017年中起X便變得較沉默，身上亦不時有傷痕，當有同學不小心碰到他的時候，他會發很大脾氣。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控一項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝