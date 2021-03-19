【發霉麵包】淘寶芝士抹茶奶酪包賣相嚇人　網民：發霉都唔覺【多圖】

▲ 淘寶店出售的芝士抹茶奶酪包賣相嚇人似發霉

不少港人經常在淘寶購物，除了日用品，也會買食物。近日有網民發現淘寶網店出現一款人氣乳酪包，外層呈綠色，似佈滿霉菌，相當嚇人。不少網民也擔心有食用安全隱憂，認為即使發霉也不易察覺，也有人認為賣相不討好，表示不會購買。

有網民在淘寶網發現一款熱賣麵包「芝士抹茶奶酪包」，並在facebook群組「淘寶開心share」發文分享。她直言：「我第一眼同第十眼睇都係覺得佢霉已發」，但表明自己沒有購買。

TOPick到淘寶網搜尋發現，的確有商家售賣此款乳酪包，價格為人民幣$18（約為港幣$22），並標明「微苦不甜 高級日式口感 抹茶控必嘗」。

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商家在產品相片上註明，「芝士抹茶奶酪包」的外層含有抹茶乳酪及新西蘭奶粉。從相片可見，包的外層灑上綠色粉末，上面還有不少白點，極似發霉。若真的發霉，也幾可亂真。切開乳酪包後，內層有抹茶乳酪夾心。兩層來說，外層最嚇人。

帖文一出，引起網民熱烈討論，部份網民擔心有食物安全隱憂，有人指「呢招高呀，發咗霉都唔覺」，大部份人也表示沒有進食的意慾。

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不過，這款「芝士抹茶奶酪包」仍有不少捧場客。有顧客留言撰寫評價，並分享實物相片，有人表示「抹茶好正宗！口感紮實好吃！」、「很好吃，會回購」、「超級軟，抹茶味正」、「一定要加熱，裡面會爆漿！ 」。

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責任編輯：羅嘉欣