資歷架構學習體驗獎勵計劃今起接受申請　最多可獲3萬元獎金參與海外學習活動

▲ 21/22年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」今日(19日)起接受申請。（經濟日報資料圖片）

21/22年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」今日(19日)起接受申請，23個推行資歷架構行業的從業員可於5月27日前提交申請，計劃獲獎者參與本港舉行的學習活動可獲1萬元獎金，而參與香港境外舉行的學習活動可獲3萬元獎金。

教育局表示，今年獎勵計劃的主題是「學習體驗 蓄勢待發」，予23個推行資歷架構行業的從業員，透過參與本地或世界各地舉行的學習活動增廣見聞，認識行業的最新發展，讓從業員擴闊個人視野和拓展網絡，藉此實現個人及事業目標。

涉及的23個推行資歷架構行業如下：

人力資源管理界別

印刷及出版業

安老服務業

汽車業

服裝業

物流業

物業管理業

保安服務業

保險業

美容業

美髮業

旅遊業

珠寶業

進出口業

資訊及通訊科技業

零售業

銀行業

製造科技業（模具、金屬及塑膠）

檢測及認證業

機電業

樹藝及園藝業

餐飲業

鐘錶業

發言人稱，各行業從業員可參與獎勵計劃下的學習活動包括比賽、研討會、交流會、展覽會、考察團等；獎勵計劃的獲獎者參與本港舉行的學習活動可獲1萬元獎金，而參與香港境外舉行的學習活動可獲3萬元獎金，21/22年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」今日起接受申請，5月27日截止。

獎勵計劃由13/14年度舉辦以來，吸引逾1700名各行業的從業員申請，逾490人獲獎，其中逾6成獲獎者參與香港以外的學習活動，其餘3成多則參與本地的學習活動。獎勵計劃的申請者如欲了解更多詳情，可瀏覽相關網址了解。

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責任編輯：陳正怡