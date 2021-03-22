【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期

▲ Michael 變成全職爸爸，主力照顧自閉兒，盼把握6歲前的黃金治療期。

「男孩子發展較遲」此話影響了不少家長的想法，包括「善加」的媽媽，她一度難以接受2歲半的兒子確診有自閉症。為了妻兒，Michael挑起照顧自閉兒的擔子，由食品批發老闆變成全職爸爸，盼爭取兒子在6歲前的黃金治療期，一路陪伴他與自閉症共存。

眼前4歲的善加愛玩玩具車、氣球，會說簡單句子，又可以坐定定在爸爸Michael旁邊，乖巧可愛，別人不會察覺到他是自閉兒。爸爸回想1年半前兒子的狀況，大為不同。Michael在細仔大約2歲時，發現他比大女兒不同。

例如叫他不會睬你、不會有眼神交流；很鍾意玩玩具車，但玩法是反轉所有車，趴在地去看輪胎，上網查看一些資料，覺得好似是自閉症的徵兆。

▲ 4歲的善加與爸爸Michael。（文子健攝）

Michael為善加報讀幼兒班，讓他多跟同齡孩子社交，可是當時2歲多的善加在BB班坐不定，走來走去，老師建議需要評估。

我預計兒子是自閉，但太太覺得不是，只認為男孩子是說話較慢、發展較遲，到評估出來後證實善加有自閉症，太太很傷心，當場大哭起來。

▲ 善加參加了愛培自閉症基金的一個月一對一密集式「應用行為分析」（ABA）治療，改善其溝通及認知能力等。（圖片︰「愛培自閉症基金」提供）

妻子接受不到兒患自閉

眼見太太心痛難受，Michael撐住，早已盤算如何去幫阿仔。當時Michael是食品批發公司的老闆，小規模生意忙碌早出晚歸，一腳踢很困身，他當刻作出判斷︰

始終太太接受不來，知道評估結果後很難過，我覺得我會處理得好些，決心將公司頂讓予他人，全職湊仔女。

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問有否掙扎放棄事業，Michael斬釘截鐵說︰「無！」他形容太太跟細仔昔日的關係是「冰封」，兒子的情緒有大問題，根本不會睬媽媽、家姐。他不能將照顧孩子責任全推給太太，加上深知資源缺乏，要靠家長自發去幫孩子。

確診患自閉症首2個月，未有訓練及機構支援時，我上網看資料，知道要帶自閉孩子出外接觸多些事物，我就帶他去街，跟他說︰「這個是車、這個是花、這個是的士……慢慢講，他一路都沒有反應。我帶他去餐廳，又會跟他說︰「今日我們去食午餐，這是通心粉……」不斷重複講完又講。

Michael自言自語好一陣子，幸好善加在數個月後有反應，跟著爸爸一起說「車車」之類，亦開始跟媽媽有互動。兒子的進步令Michael更深信要好好把握黃金治療期。

▲ 善加爸爸從不隱瞞善加是自閉症兒童，希望大眾多關注SEN孩子。（圖片︰「愛培自閉症基金」提供）

缺乏資源支援

現實令爸爸感無助，善加參與政府提供的學前訓練，可是只有1個月4堂，需再找其他機構。爸爸努力為兒子找機構協助，排了很久9個月，幸運獲慈善機構「愛培自閉症基金」提供20堂行為治療訓練，一個月一對一密集式「應用行為分析」（ABA）治療，改善了溝通及認知能力等，幫了兒子很多。此外，善加另上了其他小組課程，屬「後備的後備，臨開學前一星期突然有1個位」。然而，自閉症孩子的訓練需持續，Michael坦言︰

我們不是很富庶，只是基層，很慳勉勉強強也叫活得開心。最擔心是參與治療課程的費用，言語治療30分鐘已要$400多元，每月2千多，還要長期持續，限於經濟問題沒有報。

▲ 愛培自閉症基金（APF）找來藝人顧定軒（Zeno），成為關注自閉症大行動的關懷大使，他與善加一起畫畫。（圖片︰「愛培自閉症基金」提供）

疫情堵塞訓練進展

加上疫情帶來的阻礙多多，爸媽為善加選了大女曾讀過的幼稚園，校方肯收他插班，卻因疫情嚴峻，只返了1個多月面授課，最近才恢復有限度的面授課。爸爸寄望善加能在幼稚園，跟其他小朋友有多些社交溝通。

我想帶他做不同活動，之前會趁人少去行山、踏單車，後來疫情嚴重，一星期只外出一次，嚴重影響SEN孩子的發展。完全堵塞，周圍都是牆！許多機構都有提供服務，但大多都是Zoom，一般年幼小朋友都好難坐定定，更何況是自閉孩子？對住熒幕幾分鐘就走。

Michael多次強調不想錯過黃金治療時間，在家做一些小手肌訓練等。現階段是不斷四處找課程支援、跟SEN家長互通消息。

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為兒子硬著頭皮當全職爸

當全職爸爸照顧善加和7歲大女已1年多，問Michael會否交棒，考慮老婆辭職成為全職媽媽照顧孩子。他表明暫時不會，因為一直跟進兒子成長，他是最了解兒子。再問Micheal是否喜歡湊細路，他立即秒答︰「不鍾意」，指著善加，說是為了兒子而迫出來，太太也估不到他如此有耐性。

全職爸爸很忙碌，二年級的大女早上Zoom，Michael趁空跟善加做活動式訓練，午飯後再跟大女做功課，而工人姐姐跟善加玩、說英文故事及唱歌。每日下午大約有1.5小時MeTime，此個半小時對Michael來說很重要及最放鬆，會自己出外行。

不是善加，我絕對不會做全職爸爸，但好老土講句，仔女快樂就俾到我快樂，可能是他們2個在陪我，給我美好回憶見證孩子成長，很難得及珍貴。

重投職場是Michael的盼望，但現時以兒子為先，短期目標讓他入讀本地主流小學，希望可以融合到，如果不行，入讀特殊學校也不介意，不會標籤孩子。而6歲之後踏入另一階段，仍要持續訓練。他勉勵自己及SEN孩子家長，會驚恐及擔心是因為很多未知，資源是不夠的，家長只好親力親為。

自閉症不是說6歲前教得好就會痊癒，還要預計他變兒童、青少年日後不同的狀況，要想得很長遠。

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記者：顏紫燕