  • 21°C
香港時間 : 2021321日 (週日) 14:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大步走】高妹劉穎鏇曾為籃球隊成員　Tiffany入行繼續學業文武雙全

娛樂 14:25 2021/03/19

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

高妹劉穎鏇騷長腿成新劇亮點

近日TVB正播映劇集《大步走》，劇裡劉穎鏇（Tiffany）飾演陳山聰失散多年的女兒Bella，劉穎鏇於劇裡為一名跑步選手，穿上運動Look的她不經意展現一對修長美腿。

現實中，擁1.76米身高的高妹劉穎鏇為籃球健將，在4年前她以19歲之齡參加港姐入娛樂圈，不過Tiffany沒有荒廢學業，在2018年以網上遙距方式完成大學課程，這位上位小花可說動靜皆宜。

在本周二（16日）播映的一集《大步走》裡，劉穎鏇飾演的Belle拍攝代言的廣告片，身穿BraTop的跑步造型十分吸睛。

【踩過界II】劉穎鏇入行4年來最大膽演出　Tiffany為拍戲豁出去：演員甚麼劇都要試

劉穎鏇於《大步走》裡的運動造型很吸睛。（電視截圖）

劉穎鏇擅長籃球

擁1.76米身型及蜜糖膚色的劉穎鏇為2016年度港姐亞軍，她同時獲得「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」，以19歲之齡加入電視圈的Tiffany，初入行帶點Baby Fat，無論外型及氣質也甚有廖碧兒的影子，令人留下難忘印象。

另外美國長大的Tiffany自細喜歡打籃球，高中時期曾正在入女子籃球賽，亦曾代表球隊往加州比賽兼獲得第二名。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

健康性感有活力

初入行的Tiffany擔任主持工作為主，包括《學是學非》、《3日2夜》等，兩年前她開始參與劇集的演出，於劇集《兄弟》中扮演女拳王「陳鈴」而嶄露頭角，近日她更獲TVB力捧，於新劇《青春不要臉》升呢為女主角，她更透露在新劇裡會以泳衣look示人。

縱然當年選港姐後決定入行，不過Tiffany未有放棄學業，之後於網上繼續完成加州大學河濱分校與亞利桑那州立大學的工商管理系學士課程。

【踩過界II】前港姐劉穎鏇遙距進修大學畢業　兼顧拍劇讀書2年壓力大：終於畢業

    點擊圖片放大
    +13
    +12

Tiffany曾於IG撰文抒發兩年來讀書的心路歷程，她指在該段時間同時完成了劇集及節目的拍攝，雖然過程很艱苦，但最重要是更深入認識了自己。

另外Tiffany表示要於工作與學業上作出時間分配，又需帶備手提電腦四處上學，亦因為應該考試及寫Papers有過很多個無眠的晚上，曾感到非常大的壓力。

同場加映：高海寧專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大步走】寶珮如患腕管綜合症歷盡人生起跌　暖心丈夫安排派對賀十年錫婚
13:42 2021/03/15
【大步走】寶珮如患腕管綜合症歷盡人生起跌　暖心丈夫安排派對賀十年錫婚
【大步走】曾被領養唐狗咬傷停工半年險毀容　姚子羚未有留陰影與愛犬嘴對嘴
10:21 2021/03/15
【大步走】曾被領養唐狗咬傷停工半年險毀容　姚子羚未有留陰影與愛犬嘴對嘴
【兩台大戰】迎戰ViuTV播另類選美節目變陣　TVB提前播李佳芯《愛美麗狂想曲》對憾
12:24 2021/03/13
【兩台大戰】迎戰ViuTV播另類選美節目變陣　TVB提前播李佳芯《愛美麗狂想曲》對憾
劉穎鏇 陳山聰 娛樂人物職業 演員 大步走 學是學非 電視劇 籃球 運動 TVB

最高瀏覽

【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
11:42 2021/03/20
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
【比華利山騙案】謝安琪疑墮騙局損失千萬元　張繼聰憑歌寄意以11字解畫
16:10 2021/03/19
【比華利山騙案】謝安琪疑墮騙局損失千萬元　張繼聰憑歌寄意以11字解畫
【負債累累】張致恒太太呻照顧幼子難打工　雯雯反擊網民：無資格去阻止我
13:56 2021/03/20
【負債累累】張致恒太太呻照顧幼子難打工　雯雯反擊網民：無資格去阻止我