【大步走】高妹劉穎鏇曾為籃球隊成員　Tiffany入行繼續學業文武雙全

▲ 高妹劉穎鏇騷長腿成新劇亮點

近日TVB正播映劇集《大步走》，劇裡劉穎鏇（Tiffany）飾演陳山聰失散多年的女兒Bella，劉穎鏇於劇裡為一名跑步選手，穿上運動Look的她不經意展現一對修長美腿。

現實中，擁1.76米身高的高妹劉穎鏇為籃球健將，在4年前她以19歲之齡參加港姐入娛樂圈，不過Tiffany沒有荒廢學業，在2018年以網上遙距方式完成大學課程，這位上位小花可說動靜皆宜。

在本周二（16日）播映的一集《大步走》裡，劉穎鏇飾演的Belle拍攝代言的廣告片，身穿BraTop的跑步造型十分吸睛。

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▲ 劉穎鏇於《大步走》裡的運動造型很吸睛。（電視截圖）

劉穎鏇擅長籃球

擁1.76米身型及蜜糖膚色的劉穎鏇為2016年度港姐亞軍，她同時獲得「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」，以19歲之齡加入電視圈的Tiffany，初入行帶點Baby Fat，無論外型及氣質也甚有廖碧兒的影子，令人留下難忘印象。

另外美國長大的Tiffany自細喜歡打籃球，高中時期曾正在入女子籃球賽，亦曾代表球隊往加州比賽兼獲得第二名。

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健康性感有活力

初入行的Tiffany擔任主持工作為主，包括《學是學非》、《3日2夜》等，兩年前她開始參與劇集的演出，於劇集《兄弟》中扮演女拳王「陳鈴」而嶄露頭角，近日她更獲TVB力捧，於新劇《青春不要臉》升呢為女主角，她更透露在新劇裡會以泳衣look示人。

縱然當年選港姐後決定入行，不過Tiffany未有放棄學業，之後於網上繼續完成加州大學河濱分校與亞利桑那州立大學的工商管理系學士課程。

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Tiffany曾於IG撰文抒發兩年來讀書的心路歷程，她指在該段時間同時完成了劇集及節目的拍攝，雖然過程很艱苦，但最重要是更深入認識了自己。

另外Tiffany表示要於工作與學業上作出時間分配，又需帶備手提電腦四處上學，亦因為應該考試及寫Papers有過很多個無眠的晚上，曾感到非常大的壓力。

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