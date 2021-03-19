【重過新生】獲廿四孝丈夫無限包容終日遊戲人間　爛賭妻為癌末丈夫戒賭改過自身

▲ 爛賭妻為癌末丈夫戒賭改過自身。

內容及圖片獲「CBN視博恩香港《星火飛騰》」授權轉載。

知錯能改，善莫大焉。宏敬出身於內地貧困家庭，嫁到香港後受丈夫寵愛無限包容而放肆人生，終日賭波、賭馬、打麻將及食煙。直至丈夫不幸確診末期肺癌，令她決定改過自身，戒賭戒陋習。

▲ 宏敬生活艱苦，生於四川貧困家庭。(圖片獲「CBN視博恩香港《星火飛騰》」授權轉載。)

宏敬生活艱苦，生於四川貧困家庭，出世時正值文革十年。因為飢荒，家裡沒東西吃父母被逼離婚。6、7歲時，宏敬的媽媽遭拐子佬賣到河南，8歲仍沒有書讀。直後後來遇到一名老師，才有機會讀書，並年年考第一。後來90年代大陸經濟起飛，她選擇到深圳一間髮廊打工，認識到來自香港的國治，即現時的丈夫。

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丈夫當年每星期都會從香港到深圳與她相聚，又幫她租屋、寄錢回鄉下建屋。事隔一年，國治坦白自己只是名駕駛貨車、晚更的士的司機，其實沒有錢，但她不介意，稱可以「大家一起窮」。二人於1998年結婚，並於6年後到香港生活。

嫁到香港後，宏敬受到丈夫萬千寵愛，生活幸福，不用工作。閒時二人一起飲茶、睇戲、遠足等。

他說夠用就可以，老婆娶回來是要寵愛，不是要工作。

即使後來宏敬患宮外孕，醫生指可能無法生育，但丈夫都完全不介意，令她非常感動，直言「真的沒嫁錯人」。

同時，遊手好閒的宏敬開始接觸打麻雀、食煙、賭波、賭馬等，因為經常贏錢，所以愈來愈沉迷。

幾乎日日有得賭，沒麻將、沒馬跑就可以賭波仔。

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丈夫確診患上末期肺癌

情況直至2014年，國治確診末期肺癌。突如其來的惡耗令宏敬大受打擊，有如天塌下來。

我就哭，深愛我的老公快要死了嗎？我覺得天塌了下來。

後來，一名朋友得知國治患癌後選擇祈禱，宏敬也因深感絕望而嘗試信耶穌，決定一心照顧患病的丈夫，戒賭戒煙。在信仰支持下，宏敬每日悉心照顧丈夫，過了一段平安的日子，但丈夫的病情每況愈下，確診不足一年就走到人生最後一程。

丈夫情況惡化，隨時有生命危險。有一晚，國治跟宏敬說：「老婆，我很捨不得你，讓我抱著你。」

此時，宏敬安慰丈夫：「你放心去吧，我應承你以後不再嫁，我跟隨主耶穌。」

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最後丈夫於2015年離世。

去到醫院見到老公像睡著一樣，我拿毛巾幫他抹面，在他額上親吻了一下，說：「老公，謝謝你，這世上最愛我的人。你去到天父那裏，我會再見到你。」

丈夫離世後，宏敬也沒有自暴自棄或重返以前爛賭的生活，她開始自立、找工作，靠自己賺錢過活，又參與關心癌症病人及家屬的團契，帶敬拜、分享聖經，關心其他人，過著比以前更有意義的日子。

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責任編輯：楊宛茜