【主播育兒】前財經主播誕女後裸辭原擬全職育兒　雙職媽媽范巧茹：對女兒感歉疚

▲ 作為雙職媽媽，范巧茹透露，現時放在工作與家庭的時間八比二，反而昔日在電視台當全職主播所佔時間是六比四，因此對女兒深感歉疚。

育有一子一女的范巧茹，曾經是無線新聞部財經組首席記者兼主播，工作非常忙碌，於是在女兒出世不久便裸辭，希望有更多時間陪伴孩子成長。可惜事與願違，范巧茹現時反而一身兼多職，除了KOL、主持等工作外，又自設製作公司替銀行、金融機構等客戶拍短片、做宣傳。

很多工作都自己一手一腳去做，有時候剪片、製作圖片也由我包辦，公司規模細，對外公關、市場推廣，以至公司內部行政、人力資源等事務也自己一腳踢。

▲ 育有一子一女的范巧茹表示當媽媽是一件開心的事。（受訪者提供）

朝7晚8還要帶工作回家

回想起2016年女兒出世後不久決定裸辭，希望有更多時間陪女兒成長。直至兩年前開了公司後，由早上7點回公司工作，到晚上8點半後才收工回家，有時候忙得連午飯時間也沒有，甚至要將工作帶回家，星期六日也要工作的現況，一切都非她所料。

當日裸辭想全職照顧小朋友的想法，跟現在完全是兩碼子事。那時，我想找一些返半天的工作，甚至想過可以每天下午陪父母飲茶。但當我沒做正職後，剛好遇上傳媒業轉型，網上媒體多了，對於認識影片製作的人才需求很大，身邊許多朋友都找我幫忙，工作愈接愈多，於是想較有規模去做，因而開了自己的公司，其實真正完全沒收入的時間只一、兩個月。

工作與家庭時間八比二

工作接踵而來，開設公司後經濟壓力也大，范巧茹表示，如果推掉又擔心日後工作沒有了。

去年有好一段時間生意都不好，接了許多沒甚麼錢收的工作，蝕了許多錢。現在總算有些成果，開始有收入，這兩個月終於可以出糧給自己。這兩年是一個失敗的例子，我給家庭的時間真的很少，工作跟休息以及給家人的時間起了很大的衝突。

范巧茹透露，現時放在工作與家庭的時間八比二，反而昔日在電視台當全職主播所佔時間是六比四，因此對女兒深感歉疚。

當年做主播，自覺給兒子的時間不夠，到女兒出世後，希望辭職可以給女兒更多時間，怎料現在比當日給兒子的時間更少。

▲ 范巧茹安排每個星期分別跟兩個孩子單獨吃早餐，是孩子與媽媽最期待的美好時光。（受訪者提供）

有質素的親子早餐約會

平日親子相處時間少，范巧茹惟有盡量爭取有質素的共聚機會。其中每個星期分別跟兩個孩子單獨吃早餐，是孩子與媽媽最期待的美好時光，同時也是范巧茹減壓的一道良方。

平日除了工作，放工後和放假我都盡量不約會，加上現在疫情也多了時間留在家中，我放工回家也累透了，不用像以前還要花個多小時跟他們溫習，可以一起看電視做做無聊事，玩樂聊天一番。另外，星期六、日，我會分別跟兒子和女兒吃早餐，每人一個早上的約會。如果一起去多數落得吵架下場，有時候為了吃甚麼、去哪一間吃也會有所爭執，因此，我想到分別跟他們去吃早餐這安排。

對女兒扮BB對兒子像朋友

始終兒子比女兒年長8歲之多，二人年齡相隔較遠，大家的話題很多時也不一樣，分開約會孩子不失為上策。

對著女兒要扮BB，對著兒子要像朋友，於是分開單獨跟他們相處是好的，通常都有兩小時之久，大家無聊搞笑行街一番，這是我整個星期最期待的，我可因此減減壓，因為工作壓力真的很大。小朋友也很期待和媽媽吃早餐，之後又可以走走逛逛買買玩具。

范巧茹現時公司的員工不多，現在最希望能夠請到信任的人，分擔一下工作，好讓日有更多時間陪伴孩子。



遠赴耶魯求學擴闊眼界

近日，不少家長都為子女的將來考慮移民，又或送子女到外國升學。子女今年分別13歲及5歲的范巧茹表示移民對她來說是一件複雜的事，故暫不會移民。至於送他們到外國升學則有所預備。

我們一直努力工作，就是為了將來可支持孩子到外國升學作準備。其實，留在香港繼續學業也不壞，但若日後有這打算，我們也可支持得到，好讓他們多一個選擇。

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范巧茹又謂，不傾向孩子太細如小、中學階段便過去，完成中學課程才會考慮。她憶起年輕時也曾渴望到外國升學，但最後因家庭環境不理想而未能圓夢。

記得自己中一、二時真的很想到外國升學，但那年代到外國交流也不容易。直至出來工作後，才有機會去外國讀書，還了心願。

後來，范巧茹去了美國耶魯大學修讀了一個有關調查報道的短期課程。雖只短短幾個星期，但已讓她大開眼界，至今仍然很回味。

記者：陳淑儀