港府就延長減收非住宅用戶水費排污費修例刊憲　料25萬個非住宅用戶受惠

▲ 港府就延長減收非住宅用戶水費及排污費修例刊憲，料25萬個非住宅用戶受惠。（經濟日報資料圖片）

政府今日(19日)就《2021年水務設施（修訂）規例》及《2021年污水處理服務（排污費）（修訂）規例》刊憲，落實21/22年度《財政預算案》中延長現行減收非住宅用戶的水費及排污費的紓困措施，為有關工商界提供支援，估計約25萬個非住宅用戶受惠。

有關措施會延長減收非住宅用戶由2021年4月1日至2021年11月30日，共8個月內7成半的水費及排污費，每張水費單涵蓋的每個水錶兩項收費寬減額上限分別為每月2萬元及1.25萬元；估計會令政府在水費及排污費的收入分別減少約4.4億元和2.4億元。

港府指，相關規例會在憲報刊登後隨後一次立法會會議席上提交省覽，以進行先訂立後審議的程序。

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責任編輯：陳正怡