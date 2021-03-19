【最後一屆口罩小姐選舉】ERROR挑選美女　193與阿Dee為爭隊員爭執

▲ 《最後一屆口罩小姐選舉》

ViuTV舉辦《最後一屆口罩小姐選舉》將由下周一（3月22日）起播出，總決賽於4月11日晚現場直播。《最後一屆口罩小姐選舉》將以真人騷結合選美形式兩部份進行。

《最後一屆口罩小姐選舉》的佳麗們分成四組，每組五人，ERROR的梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（Dee）、吳保錡負責當每組隊長，透過不同項目及考驗，每回合每組淘汰一人，共三次淘汰，最後八人進入決賽，選出冠亞季軍。

第一集節目內容由ERROR出動進行街訪，希望在坊間搵到適合的女子參選，於街上訪問多位女子，即場睇其社交網站，檢查有否出入，並邀請即場除口罩。

當遇到貌似美女，但除口罩後發現是鋼牙妹時，ERROR發揮搞笑精神，帶着攝製隊即閃。

保錡表示希望找到適合做綜藝節目、講嘢好、夠放得開的人選。193大讚戴口罩選美構思大膽創新，呼籲觀眾自律，觀看節目時不要透過社交網站偷睇佳麗容貌，否則佳麗脫下口罩時就沒有驚喜，而且網上P圖同真人有大分別。

經過海選後，節目組精挑細選40位佳麗進入四十強，再由ERROR選出二十強，眾口罩小姐使出混身解數，務求突圍而出，競逐最後一屆口罩小姐選舉寶座。

40位佳麗會透過自我介紹及自選表演表現自己，由ERROR四子各選五人加入自己的組別，ERROR遇到心儀的佳麗時要鬥快舉牌搶人。佳麗們的表演包括唱歌、吹牧童笛、跳舞、摺紙及健身示範等等，更有中醫師佳麗邀請肥仔作示範拔罐，肥仔脫光上身幫忙完成表演。

挑選過程中，原本ERROR各有所好，阿Dee和193在佳麗086出現後就起了爭執。阿Dee在挑選過程中非常審慎，但一早明言欣賞086，覺得對方有性格，而086表演的棟篤笑，亦令Dee留下深刻印象。

193大爆086貌似阿嫂，更中途突然舉牌搶人，殺阿Dee 一個措手不及。阿Dee大叫 : 「佢跟住我，可以更好㗎！」並嬲到踢凳。放Break時，阿Dee更立即拎銀包，打算出錢收賣193，將086 還給自己，但193整蠱阿Dee一輪後，仍然拒絕交出隊員。