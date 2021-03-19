【不孝女】為供女兒出國讀書窮母墓地賣花　不孝女訛稱考上牛津醫學院被傳媒揭謊言

做父母當然想將最好的留給子女。不過在土耳其，有不孝女不但未有報答母親的養育之恩，更加多年來欺騙她，訛稱自己考入牛津大學醫學院。而母親為了繳付女兒高昂的學費，每日在墓地前辛苦賣花。事件其後被當地傳媒揭發，發現原來女兒一直留在土耳其並未有出國「讀書」，甚至連護照也沒有，令人憤怒。

辛苦工作為求供書教學

綜合外媒報道，57歲母親Gulseren Bozkurt與丈夫育有2名孩子，由於丈夫工作不穩定，她10多年來每日都會風雨不改去墓地前賣花以維持生計，以及為子女供書教學。

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她接受傳媒訪問時，表示兒子已大學畢業工作中，而女兒正在英國牛津大學攻讀醫科。她認為，將自己賺取的金錢花在孩子上非常值得，又以自身的經歷鼓勵其他女性自力更生，

我希望每位女性都能夠工作，靠自己。從事這樣的工作並不丟臉，可恥的反而是，當你仍然有工作能力時卻尋求別人的幫助。

而其25歲女兒Merve Bozkurt在接受訪問時，亦表示希望自己在畢業後能成為一名神經外科醫生，並感謝母親的付出，

因為我母親艱苦奮鬥，我們才有今天，我不會浪費她的辛苦與努力。

傳媒報道感人故事卻揭發天大謊言

兩母女的感人故事隨即被廣泛報道，不少善心人紛紛響應募捐，希望能支助她「大學五年級」的全額學費。不過其後有傳媒查證，牛津大學並沒有該名學生，繼而拆穿女兒天大的謊言。

Merve隨即關閉社交平台帳戶並公開道歉。原來欺騙母親遠赴英國就讀牛津大學的她，甚至連護照也沒有。她只是一直在伊斯坦堡任職地產經紀。她坦言自己編造了一個故事，令公眾甚至自己也信以為真，

我感到很難過，因為我傷害了我的母親。

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責任編輯︰王明芳