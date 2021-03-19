關心妍+CY陳澤言爆樂壇秘聞　音樂人黃丹儀+KB揭黎明開騷金句

▲ CY及關心妍亮相黃丹儀和KB網上節目。

音樂人及演唱會音樂總監黃丹儀近日聯同星級樂手 KB (Kelvin boy) 合作主持《MUSIC PANDA》， 每集廣邀不同歌手或組合Jam歌，大談鮮為人知的樂壇事件。第一集，丹儀及KB請來關心妍打頭陣。

節目中關心妍不單提及當年「關家姐」事件的心情，大唱《關家姐》一曲，更邀請「造星神經刀」CY陳澤言一齊jam歌。

關心妍嫁人後雖專注照顧家庭，但都有追《全民造星 III》歌唱比賽，並非常欣賞CY，兩人一起演繹多首經典如 《歡樂今宵》、《逼得太緊》、《來夜方長》等。

▲ CY和關心妍合唱經典歌。

CY為感謝前輩，特別選唱了Jade的經典作品《放生》。 一向被指歌聲聲線極似Eason的CY，亦翻唱了《忘記歌詞》，一開口神還原主唱感覺，令人拍掌。

節目中二人分享參加歌唱比賽加入樂壇的心路歷程。關心妍提到，當新人時曾遭其他歌手批肘、搶位企：「我好冇用，成日企後面。常比唱片公司同事鬧我不識撈，不去爭前少少企位」。

▲ 四人大爆樂壇秘聞。

而KB及丹儀就大爆天王級歌手舊事，丹儀爆金句王曾經講過：「歌唔係用來練。」而KB就開名大讚黎天王，指曾經2006年同Leon去美國登台，黎天王開騷前竟然走入樂手房與大家打招呼，留下金句：「大家唔駛緊張，我都唔緊張，你哋都唔需要緊張，因為我手中有咪，心中有歌，我背後有你哋，我哋一齊出去速戰速決！」

當時還是小樂手的KB，覺得天王舉動非常暖心，當下對Leon 360度改觀，肅然起敬。

這個全新網上音樂節目，每週將於Facebook 、Youtube播放，稍後嘉賓陣容包括古巨基、側田、6號@RubberBand、 陳栢宇、關智斌等！