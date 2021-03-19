【逆齡女神】林志玲首度為廣告自導自演　Chi Ling榮升人妻魅力不減

▲ 「逆齡女神」林志玲首次為廣告擔綱導演。

有「逆齡女神」之稱的林志玲，2019年跟日本組合EXILE成員AKIRA結婚後，人氣有增無減，成為人妻後的她依然臉色紅潤，狀態十足。

近日，林志玲還為代言的滴雞精旗艦品牌拍新廣告，更獻出「第一次」為廣告擔綱導演，實行演而優則導。

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林志玲騷美好身段

在廣告中，林志玲以白色襯衣、貼身牛仔褲上陣，盡展修長美腿，更一改以往溫柔典雅形象，不斷跳躍扭腰，大跳熱舞，林志玲透露廣告靈感源於滴雞精在其生活中扮演的角色。

從擁躉到代言人，林志玲每天早上起床，一定先喝一碗原味滴雞精暖胃，以陶窯鍋慢火燉滴、完全不加一滴水的田原香擁有溫厚香醇的雞湯香氣，更有小分子優質蛋白與多種人體必需的氨基酸，為她帶來元氣滿滿的動力。

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▲ 林志玲看重「由內而外」的保養。

為增加拍攝靈感，林志玲大爆拍攝前特意跟老公AKIRA討論，兩人希望透過廣告將快樂與正力量傳遞給大家，所以特別選用了AKIRA所屬組合EXILE中具活力節奏感的作品《Sunshine》作為廣告主題曲。

作為幕前幕後的氣質女神，林志玲從不避諱和大家分享保養秘訣，除是愛情滋潤，還看重「由內而外」的保養：「從改善根本體質做起、打穩根基，自然容光煥發。」

然而工作忙碌的林志玲偶爾也會感到疲憊，自爆當遇上疲倦時，靠放鬆追劇及飲雞精。

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