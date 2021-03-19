  • 27°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選舉制度】立法會內會通過提前成立小組委員會　處理選舉制度工作

政治 15:10 2021/03/19

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

内會同意先成立小組委員會討論有關完善選舉制度決定。（資料圖片）

有關完善香港選舉仍待全國人大常委會就基本法附件一、二作出修訂，再由特區政府向立法會提交修例草案，不過，立法會內務委員會今日已在獲得37票支持，1票反對下，提前成立小組委員會，處理有關選舉制度的工作。

行政長官林鄭月娥周三到立法會接受議員質詢時，建議立法會成立法案委員會前，先在內會成立小組委員會，讓議員可以開始討論人大決定的主要內容，在政府提交草案後，相關委員會可即可轉為法案委員會。她當時又呼籲，立法會屆時可爭取更多審議時間，並考慮暫緩審議其他法案。

除了熱血公民鄭松泰表示反對先成立小組委員會，建制派議員都表示支持，經民聯林健鋒認為應爭取時間討論人大決定，做好相關前期準備工作。自由黨邵家輝亦表示，現時已有大框架，如果能早些成立小組討論基本方向，之後會有更多時間讓議員討論。

鄭松泰則指，雖然有先例，但今次涉及修改本地選舉法例，沒有具體文件作為參考依據，質疑成立小組委員會只能讓各個政黨發表意見，「有點兒戲」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

【選舉制度】張曉明在港聽取意見座談會後講話及問答全文
20:51 2021/03/17
【選舉制度】張曉明在港聽取意見座談會後講話及問答全文
【選舉制度】張勇：要建立具香港特色民主選舉制度
16:38 2021/03/17
【選舉制度】張勇：要建立具香港特色民主選舉制度
【選舉制度】張曉明稱選委會產生較多立法會議席　將匯報取消或大削區議員的選委席位
14:08 2021/03/17
【選舉制度】張曉明稱選委會產生較多立法會議席　將匯報取消或大削區議員的選委席位
【選舉制度】林鄭月娥：建議立法會內會先成立小組　討論人大決定主要內容
12:46 2021/03/17
【選舉制度】林鄭月娥：建議立法會內會先成立小組　討論人大決定主要內容
特首選舉 立法會選舉 政治

最高瀏覽

【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
18:28 2021/03/18
【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
16:53 2021/03/18
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
【虐殺女童】繼母向精神科醫生稱年少時曾遭性侵　與前夫離婚後大受打擊
15:07 2021/03/18
【虐殺女童】繼母向精神科醫生稱年少時曾遭性侵　與前夫離婚後大受打擊