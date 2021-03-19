【選舉制度】立法會內會通過提前成立小組委員會　處理選舉制度工作

▲ 内會同意先成立小組委員會討論有關完善選舉制度決定。（資料圖片）

有關完善香港選舉仍待全國人大常委會就基本法附件一、二作出修訂，再由特區政府向立法會提交修例草案，不過，立法會內務委員會今日已在獲得37票支持，1票反對下，提前成立小組委員會，處理有關選舉制度的工作。

行政長官林鄭月娥周三到立法會接受議員質詢時，建議立法會成立法案委員會前，先在內會成立小組委員會，讓議員可以開始討論人大決定的主要內容，在政府提交草案後，相關委員會可即可轉為法案委員會。她當時又呼籲，立法會屆時可爭取更多審議時間，並考慮暫緩審議其他法案。

除了熱血公民鄭松泰表示反對先成立小組委員會，建制派議員都表示支持，經民聯林健鋒認為應爭取時間討論人大決定，做好相關前期準備工作。自由黨邵家輝亦表示，現時已有大框架，如果能早些成立小組討論基本方向，之後會有更多時間讓議員討論。

鄭松泰則指，雖然有先例，但今次涉及修改本地選舉法例，沒有具體文件作為參考依據，質疑成立小組委員會只能讓各個政黨發表意見，「有點兒戲」。

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記者：林曉君