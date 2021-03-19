【疫情減壓】遊走大坑虎豹別墅　舊宅活化樂圃虎圖玻璃門夠氣勢

▲ 遊走大坑虎豹別墅，可感受當年胡文虎的豪門風範。

位處大坑的虎豹別墅，近年經活化後已成為新的音樂學院「虎豹樂圃」。走入別墅內，可窺見上世紀30年代，富商胡文虎的府邸氣派。音樂教育與古蹟如何Crossover，在此可領略一二。

虎豹別墅標誌了太多香港人的回憶，雖然昔日的恐怖地獄組圖已消失，但胡文虎的大宅尤存，且在復修後保留了古宅的神韻，相當可喜。別墅的主樓及私人花園於2001年交予香港政府作保育之用， 2009年虎約豹別墅建築群被列為一級歷史建築。 2011年虎豹別墅計劃活化成虎豹樂圃，並於2018年竣工。到了2019年4月開始營運，可惜受社會運動及疫情影響，別墅的開園時段並不穩定，惟現階段才算重開。

▲ 虎豹別墅的入口，亦有不少當年留下來關於「虎標萬金油」的公仔事物，讓遊客打打卡。(攝影︰馮柏偉)

中式會客廳 珍貴彩繪玻璃

虎豹別墅選址於香港大坑道上一塊陡銷且多岩石的地段，因胡文虎是覷中這裏視野開闊，可以看見港灣和九龍島。此房子於1935年竣工，當時造價達327萬 美元（超級天文數字！），佔地8英畝。大宅樓高4層，包括地庫、地下客廳、一樓睡房層及頂層的露台天台，西方物料配以中式設計。外邊除了有中式園林景致外，也融入不少西洋建築元素，也是香港碩果僅存採用中國式折衷主義的建築之一。

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今天走入的接待處，正是以前工人後勤工作的地方，上面的一條水磨石樓梯叫「妹仔梯」，據虎豹樂圃的傳訊助理黃玲娟(Silvie)表示，「以前的媽姐，就是要走這條樓梯，將餸菜從廚房端入這裏的一個暗格內，再轉送至飯廳內。」

到了二樓則是別墅氣派非凡的會客廳，前有一扇巨大的彩繪玻璃門，玻璃門上刻畫老虎圖案，以示胡文虎及其「虎標萬金油」的形象，屋頂正中縣掛著一盞光彩奪目的水晶吊燈，吊燈的下方擺著一張木製大桌，桌屏的虎型雕飾也顯得威風凜凜。

露台位眺望大坑景緻

會客廳內展出胡文虎賓客送給他的小禮物，均是精巧瓏玲的珍玩，如1936年友人所贈之象牙雕飾，以及繪有虎豹別墅屏畫的木雕等，都是匠心獨運的佳品。Silvie說目前這會客廳，會作場地租用或室樂演奏之用。

在會客廳上一層，則是小小的音樂廳，原身是胡文虎宴客的飯廳，工人們正是將餸菜從「暗道」送至此，這裏有一個弧型的小室，是胡文虎飯後與客人談天小酌的地方，既有「黃金油山」彩繪虎花瓶，亦有給富有人家專用的抽煙架等，極具富戶氣派。

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至於頂層的露台位，則可下臨虎豹別墅的園景，兼享維港及大坑的景緻，眺望開暢，中式的塔樓設計亦有韻味。留意湖水綠的琉璃瓦頂，手工精細，當中更有「鴟吻」這象徵上辟除火災的神獸，今日懂得製作及維修這些琉璃瓦的工匠已買少見少了。

虎豹樂圃 中西薈萃音樂堂課

現時別墅活化而成的虎豹樂圃，是一所獨特而富有歷史意義的音樂學院。學院的執行董事樂圃策劃李明哲( Sheryl) 表示，當年向胡文虎慈善基金投標申請營運此別墅，正是覷中這裏中西交匯的歷史感，「歐洲部份音樂學院，前身也在古蹟之內。這裏樓底高，木地板，很適合舉辦音樂活動，尤其是小組式的音樂課程，好處是教師和學員較易溝通，方便了解進度。」

▲ 虎豹樂圃的執行董事樂圃策劃李明哲，認為歐洲不少音樂學院均在古蹟之內，情調極為合拍。

虎豹樂圃在3月26日和4月3日晚亦會舉行「遊弦活樂」春夜音樂會，邀請了古典和爵士音樂家，為市民送上音樂饗宴。前者的「Ted Lo 與友爵士夜」由爵士傳奇羅尚正、國際知名低音吉他手 Sylvain Gagnon 及鼓手Anthony Fernandes，帶來爵士音樂盛宴。

▲ 虎肑別墅房室面積不大，正好讓虎豹樂圃的成員演奏室樂。(相片來源︰虎豹樂圃)

至於4月3日的「舒伯特弦樂夜」，香港管弦樂團的首席大提琴 Richard Bamping、小提琴第二副首席王亮和小提琴神童譚允靜連同虎豹樂圃導師孫圉及關統安，演奏多首舒伯特著名的樂曲，音樂會將在網上免費播放，有興趣可在此預先登記。

虎豹別墅

地址︰香港大坑大坑道15號A

電話：3165 1212

開放時間︰花園及大樓 周一︰2pm至6pm 周二至日︰10am至6pm



記者︰馮柏偉