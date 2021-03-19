【泊車集團】警方搗破油尖旺非法代客泊車集團　涉霸佔咪錶勒索車主光顧代客泊車

▲ 警方搗破油尖旺非法代客泊車集團，拘捕21人。（黃傑偉攝）

警方油尖警區於2月接獲一宗恐嚇及勒索案件，涉及區內泊車集團。 警方調查後發現區內泊車集團，除長期霸佔公共咪錶位外，更涉嫌恐嚇駕駛者光顧其泊車服務。鑑於事態有變本加厲情況，油尖警區聯同西九龍刑事部，機動部隊、衝鋒隊及交通部於2月中展開「融號者」針對非法代客泊車案件，行動中警方在區內進行道路交通管制，共發出5,426張告票，及拖走9部改裝及嚴重阻塞道路車輛。

警方亦成功鎖定多名活躍於區內非法泊車成員，於3月17日拘捕14男1女本地人，及6名非華裔男子，合共21人，年齡介乎19至57歲。警方行動中檢獲對講機、數薄、泊車票車匙及5萬元現金。被捕人涉嫌刑事恐嚇，盜竊及勒索。 現已保釋候查警方指，行動仍然持續，不排除稍後會再有拘捕行動。

油尖警區助理指揮官(刑事)警司張伯傑指，泊車集團會索取市民每兩小時40至60元泊車費用，更不會替顧客繳付咪錶費用以增加利潤。警方呼籲市民不要光顧非法代客泊車， 除助長泊車集團霸佔咪錶及剝削其他駕駛者公平使用咪錶外，交出車匙後更要蒙受被盜用車輛風險。

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記者：黃傑偉