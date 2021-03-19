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【比華利山騙案】謝安琪疑墮騙局損失千萬元　張繼聰憑歌寄意以11字解畫

娛樂 15:01 2021/03/19

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謝安琪疑墮騙局失千萬元。

謝安琪（Kay）和張繼聰向來是圈中模範夫妻，不過近日有指Kay疑墮金錢騙局，有指夫婦所住大埔比華利山疑有人游說區內名人投資，最終疑似夾帶私逃，不少明星更中伏，有指謝安琪因此捐失1千萬。

無獨有偶，張繼聰日前在IG上傳自彈自唱陳奕迅的《想哭》，並寫著「#若無其事原來是最狠的報復」，似意有所指。

張繼聰一向是愛妻號。（取自IG）

謝安琪長文回顧入行16年心情　暗示跟Juno結束3年合作關係

疑墮富豪鄰居投資騙案

日前有報導指謝安琪張繼聰所住豪宅區大埔比華利山，有一位「富豪鄰居」聲稱可代理投資藥品生意，而該投資產品更每月可獲8厘高息回報，如投資100萬，每月可獲8萬元利息。

該「富豪鄰居」自稱是7間上市公司老闆，擁3間比華利山別墅，生意遍及娛樂、創新科技及藥製品等，又跟江美儀、及《開心速遞》「風少」陳浚霆相熟，因此去年中開始，同區不少星級住客都透過對方投資。

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據知最初不少投資者都獲得預期回報，因此對「富豪鄰居」更信任，並加碼投資，可是近月該「富豪鄰居」卻突然失聯，多位投資者亦再收不到利息，擔心已墮騙局。

近日在比華利山區內貼有不少大字報，揭穿名人騙局，有指被騙名人包括歌手謝安琪，Kay更損失千萬元。

【明星理財】Beyond黃家強沽豪宅帳面賺千五萬　由住蘇屋邨至擁千萬物業

上載跑步相回應傳言。（取自IG）

Kay否認受騙

不過Kay就向傳媒否認此事，並指「可能我在對方眼中是窮人，沒有騙我的錢。」而張繼聰則指見過該住客，但不熟絡，更加沒透過對方投資。

今日張繼聰在社交平台上載運動跑步相，並開玩笑留言：「消咗一千卡路里就係堅嘅！」相片展示他跑步消耗了1,007卡路里，網民指阿聰回應創意，同時識講笑，應不涉被騙財，但也留言希望二人要小心騙徒！ 

同場加映：林盛斌訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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