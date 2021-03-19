海關公屋私煙執法行動檢獲100萬支懷疑私煙　拘42人年紀最小僅16歲

▲ 海關打擊在公屋內進行的電話訂購私煙活動，在全港多區共檢獲約100萬支懷疑私煙。（海關提供）

海關過去兩星期展開代號「迅雷III」的執法行動，打擊在公屋內進行的電話訂購私煙活動，在全港多區共檢獲約100萬支懷疑私煙，估計市值約270萬元，應課稅值約190萬元，並拘捕42人。海關人員共拘捕35男7女，年齡介乎16至74歲，當中包括私煙賣家和買家。

行動中，海關人員分別於各區共偵破41宗相關案件，包括藍田、觀塘、黃大仙、深水埗、葵涌、荃灣、大埔、上水、天水圍和屯門，並檢獲上述懷疑私煙。其中，海關人員搗破3個懷疑私煙貯存倉庫，並扣查一輛懷疑用作分銷私煙的私家車。

海關於去年9月開始「迅雷」特別行動以重點打擊公屋私煙活動，至今已進行至第3階段，而行動亦將會持續進行。海關一直根據情報分析，加強打擊不同層面，包括跨境走私、貯存分銷及販賣的私煙活動。如發現有公屋單位涉及有關罪行，會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。

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責任編輯：陳子謙