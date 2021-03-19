【新冠肺炎】本地新增4宗不明源頭個案　包括一名曾隔離23歲男子

本港新冠疫情反覆，衞生防護中心今日（19日）公布，新增13宗確診個案，其中10宗本地個案包括4宗源頭不明個案，累計確診個案11,364宗；另有少於10宗初步陽性個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

張竹君表示，4宗源頭不明個案包括：

23歲男子，在沙田新城市中央廣場2座12樓一間名為艾爾康有限公司工作，他在3月17日發燒，3月16日為最後一天上班，住在海怡半島美凌閣。其中，他的4名家人曾在2月發病及確診個案，而他亦在2月3至18日入住檢疫中心，當時他為呈陰性；而今次可能為新感染個案，現時未能排除在檢疫中心染疫。他的公司及居住地方需強檢。

62歲家庭主婦，住在藍田平田邨平仁樓，她曾到啟田商場「潮福龍蝦專門店」飲茶。衛生署已要求專門店進行清洗及進行檢測，而與其接觸人士須接受檢疫，因有初步陽性個案為其街坊；藍田平田邨平仁樓需強檢

36歲男士，在港島東中心5樓工作，工作地方有40多位同事。他曾到「Joint Dynamics」進行健身，住在日出康城嶺凱9座左翼，大廈須強檢；而在其工作地方的25/6樓及61樓曾出現確診個案，其中25/26樓確診個案為「ursus fitness」顧客，當時已進行強制檢測，因此將會為此大廈再進行檢測

71歲男士，在屯門麒麟圍屯門麒麟圍村口和生飯店工作，不需面對食客及處理食物，當時有數名同事與他一起工作；住在屯門翠寧花園6座。他初時沒有病徵，在3月15日進行檢測，當時樣本為不確定，結果為陽性。與工作的人士須去檢疫，而翠寧花園6座則需強檢。

張竹君亦提到，深水埗浸信會幼稚園及九龍塘國際英文幼稚園出現上呼吸道感染爆發，師生須強檢。

就23歲男子的個案，張竹君指他在3月17日的病毒樣本CT值高於30，即體內病毒量低，因此需要時間再觀察察他是否有抗體，或可能屬於新感染。

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記者：曾卓鋒