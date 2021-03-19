政府刊憲擬修例設「窺淫」及「未經同意拍攝私密處」罪　新訂罪最高刑罰監禁5年

▲ 政府刊憲建議修例，設「窺淫」及「未經同意拍攝私密處」罪。（資料圖片）

政府今日（19日）在憲報刊登《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》，旨在就窺淫、未經同意下拍攝私密部位及未經同意下發布私密影像訂立特定罪行。政府將於下周三（24日）向立法會提交條例草案進行首讀和二讀。

保安局發言人表示，法律改革委員會轄下性罪行檢討小組委員會於2019年4月發表《窺淫及未經同意下拍攝裙底報告書》，建議就相關行為訂立罪行。政府接納法改會的建議，並於2020年7月展開為期3個月的公眾諮詢。公眾普遍支持有關的立法建議。

發言人指，經考慮公眾以及立法會保安事務委員會意見後，政府提出修訂《刑事罪行條例》（第200章），就窺淫、未經同意下拍攝私密部位及未經同意下發布私密影像訂立特定罪行。新訂罪行的最高刑罰為監禁5年。政府亦建議在法例中加入免責辯護條文，讓被控干犯擬議罪行者（因性目的而犯案者除外）藉確立自己有合法權限或合理辯解，作為未有遵守有關法例的免責辯護。

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責任編輯：陳子謙