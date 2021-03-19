【新冠肺炎】藍田「潮福龍蝦專門店」一茶客確診　另有初步確診患者或抱過茶客BB染疫

▲ 啟田商場「潮福龍蝦專門店」，有確診食客於傳染期間前往飲茶。（資料圖片）

本地疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（19日）交代疫情稱，最新錄得少於10宗初步確診。其中一名今日確診的源頭不明患者，傳染期多次去過藍田啟田商場「潮福龍蝦專門店」飲茶，跟丈夫及年幼孫兒同行。張竹君稱不少酒樓員工及食客，曾跟患者傾談、抱過BB，有一名初步確診患者或因此染疫。另外確診患者的一名家人也初步確診。

張竹君稱有一個初步陽性個案，屬於今日確診、藍田源頭不明患者的街坊。她指確診患者62歲，是家庭主婦，居於平田邨平仁樓，平日會跟年幼孫兒到「潮福龍蝦專門店」飲茶，3月7日、3月8日也去過，之後3月9日患者感不適，3月10日再到過酒樓飲茶。

張竹君稱，患者多跟丈夫、帶住BB一起飲茶，不少酒樓員工或鄰居會跟患者傾談和「抱BB」，懷疑一名初步確診患者因此受感染。衞生防護中心將進一步調查，包括兩人之間的接觸有多緊密。

她稱涉事酒樓要大清洗，員工要檢測；如有人曾跟患者接觸傾談，也須接受檢疫。她強調確診患者於傳染期間曾往酒樓，擔心會出現傳染；不過她補充，酒樓暫時未見爆發情況。至於確診患者，另有一名家人也初步確診。

衞生防護中心今日（19日）公布，新增13宗確診個案，當中輸入個案3宗；其餘10宗本地個案，當中4宗源頭不明，累計確診個案11,364宗。

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責任編輯：吳卓峰