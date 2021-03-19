【活出真我】變性後登《時代雜誌》封面　Elliot Page宣佈已切除乳房

▲ 變性後登《時代雜誌》封面，Elliot Page宣佈已切除乳房。

曾出演電影《潛行凶間》、Netflix劇集《雨傘學院》的加拿大女星Ellen Page早於2014年公開出櫃，去年12月更宣佈成為一名誇性別人士，並改名為Elliot Page。近日他登上《時代雜誌》（Time Magazine）封面，以全新形象示人，並透露已接受乳房移除手術，直言終於可以做回自己。

Elliot在接受《時代雜誌》訪問時表示，去年年底宣佈成為跨性別時，已接受手術將乳房組織切除，並重組胸前的肌肉與皮膚。他表示現在照鏡時，覺得更像真正的自己。他形容接受手術一個合適的決定，亦改變了他的一生，但強調成為跨性別人士，並非一定要做手術，亦非人人都能負擔。

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他又提到，自幼已經想成為男生，喜歡打扮成男生，又喜歡和男孩子一起玩。本身是老師的母親，經常提醒他行為要「像個女孩子」。直至他9歲，家人終於允許他剪短頭髮，當時他感覺自己是一個男孩子。

我想成為男孩子，我問母親將來我能否可以成為男孩子。

10歲時，Elliot以童星身份出道，出演電視電影《Pit Pony》，拍攝時要戴上假髮。在往後的演員生涯中，他不時都因角色需要而留長髮，坦言曾有一段長時間不敢看自己的照片。在平時，Elliot一向喜愛中性打扮，經常穿長褲和深色西裝，即使被指打扮像中年大叔，他亦一於少理，直言「覺得這樣穿很舒服」。​​​​​​​

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2014年，Elliot在一場演講中公開出櫃，宣佈自己是一名女同性戀者，稱已厭倦了躲藏，亦厭倦了因疏忽而說謊。去年12月，他在社交平台宣佈成為誇性別人士，並指：

我難以用言語形容這種特別的感覺，我終於能真正愛自己，並追求真正自我。

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責任編輯：羅嘉欣