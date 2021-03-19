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【新冠肺炎】再多12名公立醫院病人出院　共20人情況危殆及嚴重

社會 16:46 2021/03/19

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（陳國峰攝）

本港新冠疫情反覆，衞生防護中心今日（19日）公布，新增13宗確診個案，其中10宗本地個案包括4宗源頭不明個案，累計確診個案11,364宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

個人防護裝備庫存方面，何婉霞表示，醫管局現時備有1億個外科口罩、810萬個N95呼吸器、920萬個面罩、1860萬件保護衣，足夠使用6個月。

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她表示，截至今日早上9時，過去24小時再多12名病人出院，至今共有10,837名確診或疑似病人康復出院；現時共有280名確診病人分別於19間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有10人情況危殆， 10人情況嚴重，其餘260人情況穩定。目前公立醫院已啟用648間負壓病房，合共1,184張負壓病床，使用分別率為68%及59%。

同場加映，整形外科醫生拆解產後腹直肌分離情況：　

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記者：陳麗娜

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