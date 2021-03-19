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【選舉制度】譚耀宗︰資格審查委員會成員要熟悉《基本法》　具政黨背景無矛盾　

政治 15:24 2021/03/19

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全國人大常委譚耀宗認為，加入資格審查委員會的人士要熟悉《基本法》。（尹櫻霖攝）

中央在完善香港選舉制度決定，提出新設資格審查委員會。全國人大常委譚耀宗認為，加入委員會的人士要熟悉《基本法》，具有公信力，德高望重，而且是沒有打算參與選舉、年紀較大的人。他相信，加入委員會的人士會公正行事，不會因具有特定政黨背景而徇私，舉例指他亦屬於愛國愛黨團體，認為具政黨背景人士參與委員會不存在矛盾。

譚耀宗今（19日）在民建聯的一個分享會上稱，沒有打算加入資格審查委員會，強調自己沒有相關考慮。他指出，有意見認為可由特首提名委員會成員，再由人大常委任命，他認為建議有合理性，有助提升委員會的地位和資格。對於審查委員會應否設上訴機制，譚耀宗指，當審查委員會決定参選人是否符合資格後，若法庭容許司法覆核，擔心影響選舉，亦有人提出，現時參選人可在選舉後，以選舉呈請方式上訴，不會妨礙選舉，但具體如何處理，他強調，有待人大常委會研究。

有關修訂本港選舉制度後立法會議席的組成，譚耀宗指出，早前人大副委員長王晨提到，由選委會產生的立法會議席，會有較大比例，譚耀宗認為，代表選委會的議席，會較功能組別及地區直選的議席多，否則若3個界別的議席數量相同的話，便不符合王晨說法。

另外，選委會組成方面，譚耀宗指，在人大決定中，暫時看不到存在區議會代表，但「地區組織涵蓋面很闊」，暫時未知會否包括區議員或包括多少人，決定中亦未有列出鄉議局代表會包含其中，但他認為鄉議局有其代表性。他又指，全國性組織加入選委會是好事，因為有關人士在不同界別如青年工作、婦女工作及工商方面有經驗，能擴闊選委會的涵蓋面。

譚耀宗預料人大常委會將會下周舉行會議，處理完善香港選舉制度工作，但暫時尚未收到通知。

憑「超級區議會」當選的立法會議員、民建聯主席李慧琼就指，人大常委會決定修改選舉制度的細節公布後，民建聯會商討在新形勢下的工作規劃和政治參與。她又指，由見證超區出世，到現在可能即將完成歷史任務，是她的榮幸，她個人將來的政治參與，會在商討後再交代。

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記者︰尹櫻霖

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