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【玫瑰疹】嬰幼兒常患玫瑰疹可發燒數日　兒科醫生拆解病徵與水痘、麻疹分別

社會 16:09 2021/03/20

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幼兒發燒可大可少，而其中一個引致發燒的常見原因是玫瑰疹。兒科專科醫生何蓉蓉接受TOPick診症室訪問指，玫瑰疹常見於兩歲以下小孩，發病時通常會先燒3至4才出紅疹，家長亦要密切注意小孩發燒時間。

兒科專科醫生何蓉蓉解釋，玫瑰疹常見於6個月至24個月的小孩，主要成因是透過飛沬傳播的濾過性病毒感染，小朋友外出玩耍時有機會受感染，亦可能由家長將病毒帶回家後令孩子受感染。發病初期，小朋友會發燒3至4日，普遍第4或5日會出一點點淺紅色的疹，通常身上會先有疹，然後擴散至四肢及面部，一般數日內紅疹便會散去。

玫瑰疹多數不痛不癢，不會出水泡，亦不需要搽藥膏。何蓉蓉稱，雖然出玫瑰疹或引致高燒，但如果小朋友精神、胃口都不錯，可照常玩耍、睡覺的話，家長為他多點幫他洗澡、抺身、吃退燒藥紓緩一下就可以；但如果持續發高燒如39度以上超過5天，或小朋友表現不精神、不能好好進食，就應盡快求醫。

新手爸媽亦可能將玫瑰疹、與麻疹、水痘混淆，何蓉蓉提醒三者在徵狀上有分別，詳情要密切留意3月22日晚上十時播出的《TOPick診症室》

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記者：黃悅晴

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