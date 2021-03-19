【商場優惠】紅磡黃埔天地推出消費獎賞大回春　消費可享最高30%現金券回贈+大抽獎

▲ 紅磡黃埔天地推出消費獎賞大回春，消費滿指定金額可獲餐飲及睇戲現金券。（商場提供）

為迎接生氣盎然的春日，紅磡黃埔天地特別推出消費獎賞大回春，連環推出兩項春日消費大獎賞，包括有「春日戲味美味賞不停」及「春日好賞大抽獎」，顧客消費滿指定金額即可換領美食現金券。

獎賞一︰春日戲味美味賞不停

商場打頭陣為顧客送上嘉禾黃埔及美食現金券回贈，顧客由3月27日至4月11日期間，於黃埔天地消費滿$400，即可獲贈$100嘉禾黃埔現金券；滿$800可獲贈總值$200的嘉禾黃埔及美食現金券；滿$1,200即有$400，回贈現金券最高逾30%，讓大家可欣賞好好戲兼品嘗春日美食。

▲ 由3月27日至4月11日期間，消費最低滿$400即可獲$100嘉禾黃埔現金券。（商場提供）

獎賞二︰春日好賞大抽獎

商場會送出59份豐富獎品，頭獎可獲贈總值逾$12,000禮品。由4月2日至4月18日期間，顧客只需於黃埔天地任何商舖內，以電子消費滿$200或以上，憑即日單一電子消費存根及商戶發票，即可換領抽獎券一張參加大抽獎。

頭獎可獲得iPhone 11 Pro（256GB）及$6,000指定商戶現金券組合，總值逾$12,000。其他豐富獎品包括有iPad、Apple Watch、Dyson個人空氣淨化風扇、任天堂Switch遊戲機等電子產品或電器，以及最低總值$1,000的指定商戶現金券組合。

▲ 獎賞二是「春日好賞大抽獎」，消費滿$200或以上可換領抽獎券參加大抽獎。（商場提供）

黃埔天地

電話︰2121 8344

現金券換領地點︰黃埔天地時尚坊MTR層換領處

抽獎券換領地點：黃埔天地時尚坊地下顧客服務台

記者︰黃依情