【檢疫酒店】第三輪30間檢疫酒店4月21日生效　尖沙咀喜來登等6間酒店退出【附名單】

▲ 置地文華東方酒店繼續參加第三輪指定檢疫酒店計劃。（資料圖片）

​政府今日（19日）公布第三輪指定檢疫酒店名單，新一輪酒店共30間，提供房間約8,300間，合約期由4月21日起至6月19日。比對上一個合約期，今輪酒店較上一期少6間，提供房間數目也少1,700間。



政府發言人表示，於3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店，申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間申請。經評估後，揀選共30間作為第三輪指定檢疫酒店，提供不同種類和價格的房間，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。名單中有29間屬第二輪指定酒店，新加入的有1間。



因應市場對不同價格酒店的反應，政府發言人稱，在新一輪提供較多房價較低的酒店。其中提供500元或以下房間的酒店，由11間增至13間，房間數目共超過2,800間，佔第三輪酒店提供房間總數的34%；1,000元或以下的酒店房間佔約84%，共有約7,000間房間。

檢疫酒店名單：

中西區

華大盛品酒店

CM+壹棠酒店及服務式公寓

華麗都會酒店

香港JEN酒店

蘭桂坊酒店@九如坊

One -Eight-One Hotel & Serviced Residences

華美達海景酒店

香港置地文華東方酒店

東區

華美達盛景酒店

離島區

香港東涌福朋喜來登酒店

富豪機場酒店

九龍城區

紅茶館酒店紅磡機利士南路

富薈馬頭圍酒店

香港嘉里酒店

香港九龍維景酒店

富豪東方酒店

葵青區

香港荃灣帝盛酒店

南區

南灣如心酒店 (前身：如心南灣海景酒店)

奧華 ·時尚精品酒店．南岸

荃灣區

香港遠東絲麗酒店

灣仔區

華麗銅鑼灣酒店

香港灣仔帝盛酒店

香港港島英迪格酒店

問月酒店

帆船精品酒店

黃大仙區

香港九龍貝爾特酒店

油尖旺區

紅茶館酒店油麻地永星里

香港旺角帝盛酒店

華美達華麗酒店

香港海景絲麗酒店

為進一步加強外防輸入，減低從海外返港人士與本地社區接觸，政府已於去年12月22日正式全面實施指定檢疫酒店及指定交通計劃，規定所有從中國以外地區抵港人士必須按法例下的指示，在指定檢疫酒店進行強制檢疫21天。

第一輪指定檢疫酒店計劃已於2月19日完結，共有36間酒店，提供約12,000間房間。第二輪指定檢疫酒店共有36間，提供約10,000間房間，這批酒店的合約期將於4月20日完結。

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責任編輯：吳卓峰