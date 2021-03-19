【香港花卉展覽2021】中西區海濱長廊限定鬱金香花海　九龍公園杜鵑遍地迎客來

▲ 中西區海濱長廊（中環段）鬱金香花圃（陳靜儀攝）

香港花卉展覽2021因新型冠狀病毒疫情關係，分拆花展在全港18區舉行。其中，中西區海濱長廊（中環段）設有鬱金香花圃，鬱金香花海吸引不少市民前往欣賞。

即看鬱金香花海：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

花圃場地內每次只能容納80人，每人只能逗留10分鐘，所以不少愛花人仕來回排隊賞花影花。為近日疫情氣氛濃烈的中環，添上活力色彩。

另外，十八區園圃及主題花花圃於三月初至三月中旬陸續在指定的康文署場地設置，以配合網上花展的製作及拍攝。十八區園圃及主題花花圃將會保留至四月十九日網上花展完結為止，而鬱金香花圃則會保留至三月三十一日，屆時市民亦可前往現場欣賞。市民在戶外賞花時，為保障公共健康須做好防疫措施，時刻緊記佩戴自備的口罩和保持社交距離。在參觀人數眾多時，必須遵從場地工作人員安排的臨時人流管制措施。

同場加映：位於九龍公園的主題花花圃，除展出多個特別品種的杜鵑花外，更有7個超過1.5米高、使用7000多株莫氏蘭及石斛蘭鑲嵌而成的大型立體杜鵑花造型展品，展現杜鵑花的優美形態。詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒