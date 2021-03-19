  • 26°C
香港時間 : 2021319日 (五) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港花卉展覽2021】中西區海濱長廊限定鬱金香花海　九龍公園杜鵑遍地迎客來

社會 16:19 2021/03/19

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

中西區海濱長廊（中環段）鬱金香花圃（陳靜儀攝）

香港花卉展覽2021因新型冠狀病毒疫情關係，分拆花展在全港18區舉行。其中，中西區海濱長廊（中環段）設有鬱金香花圃，鬱金香花海吸引不少市民前往欣賞。

即看鬱金香花海：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

花圃場地內每次只能容納80人，每人只能逗留10分鐘，所以不少愛花人仕來回排隊賞花影花。為近日疫情氣氛濃烈的中環，添上活力色彩。

另外，十八區園圃及主題花花圃於三月初至三月中旬陸續在指定的康文署場地設置，以配合網上花展的製作及拍攝。十八區園圃及主題花花圃將會保留至四月十九日網上花展完結為止，而鬱金香花圃則會保留至三月三十一日，屆時市民亦可前往現場欣賞。市民在戶外賞花時，為保障公共健康須做好防疫措施，時刻緊記佩戴自備的口罩和保持社交距離。在參觀人數眾多時，必須遵從場地工作人員安排的臨時人流管制措施。

同場加映：位於九龍公園的主題花花圃，除展出多個特別品種的杜鵑花外，更有7個超過1.5米高、使用7000多株莫氏蘭及石斛蘭鑲嵌而成的大型立體杜鵑花造型展品，展現杜鵑花的優美形態。詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【花展2021】明年3月一連10日全港18區公園園圃登場　「花中西施」杜鵑花遍全城
17:31 2020/12/29
【花展2021】明年3月一連10日全港18區公園園圃登場　「花中西施」杜鵑花遍全城
網上香港花卉展覽明日登場　3D虛擬導覽全港20個園林花圃
15:29 2021/03/18
網上香港花卉展覽明日登場　3D虛擬導覽全港20個園林花圃
香港花卉展 疫情 香港 中西區 展覽

最高瀏覽

【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
18:28 2021/03/18
【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
16:53 2021/03/18
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
【虐殺女童】繼母向精神科醫生稱年少時曾遭性侵　與前夫離婚後大受打擊
15:07 2021/03/18
【虐殺女童】繼母向精神科醫生稱年少時曾遭性侵　與前夫離婚後大受打擊