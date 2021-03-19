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【搶劫判囚】涉夥同搶劫3間便利店逾1萬元　兩少年判教導所

社會 16:35 2021/03/19

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3名青少年於去年3月初凌晨，持刀行劫屯門元朗3間便利店逾1萬元。（經濟日報資料圖片）

3名介乎15至18歲青少年於2020年3月初凌晨，持刀行劫屯門元朗3間便利店逾1萬元，3人早前承認2項搶劫及1項企圖搶劫罪，當中2名未成年男生今（19日）於高等法院被判入教導所，18歲男生則還押至4月16日判刑，以待索取心理醫生報告。法官判刑時指，報告顯示被告犯案源於注意力缺乏及過度活躍症，故須索取醫生意見。

3名被告為15及16歲男生，以及18歲無業男邱日山，早前承認2項搶劫及1項企圖搶劫罪。

案情指，2020年3月2日凌晨2時，2名未成年被告於屯門景峯花園1間便利店內，用刀指向店員及劫走1,500元，邱則在的士上「睇水」，3人及後乘的士離開。半小時後，3人再到元朗傑文樓1間便利店行劫，惟店員受驚大聲求助，3人遂乘的士離開。1個半小時後，3人到元朗萬昌樓1間便利店劫去約9,400元，及後逃去。

法官判刑時引述感化官報告內容，並接納懲教方面的建議，判2名未成年被告入教導所。

惟就被告邱日山，法官指報告顯示被告犯案的根源是他的注意力缺乏及過度活躍症，為了更好地協助邱及減低他的重犯風險，法官押後判刑至4月16日，其間索取心理醫生報告。

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記者：王仁昌

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