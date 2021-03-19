【家庭悲劇】遭丈夫家暴老爺奶奶鬧白食白住　29歲全職媽媽心碎攜2孩跳樓輕生

▲ 內地安徽一名29歲全職媽媽因家庭矛盾和夫妻問題，帶同子女從24樓跳下自殺。

全職媽媽的辛酸往往被忽視，內地安徽一名29歲全職媽媽與丈夫育有4歲及2歲的子女，但她不單長期被丈夫家暴，也被老爺奶奶看不起沒有經濟能力，在飽受煎熬下，12日（上周五）帶同一對子女走上不歸路，在24樓跳下當場身亡。

綜合內地傳媒報道，事發在安徽合肥市一個社區，有途人於12日清晨6時半發現1名女子和2名孩子墮樓身亡。警方經調查後表示，死者分別為29歲媽媽楊X燕、4歲女兒杜X琪和2歲兒子杜X昊。媽媽因家庭矛盾和夫妻問題，帶同子女從24樓跳下自殺。死者丈夫杜X海得知後情緒激動，被警方帶走調查。

大女殘疾 細仔體弱多病

死者的妹妹楊艷於14日透露，姊姊沒有精神病，並公開兩段影片，見到她帶著2孩去動物園，面帶微笑。不過，2名孩子的身體狀況亦欠佳，4歲女兒患先天耳疾，近2歲的兒子也體弱多病，出生時曾在保溫箱待了半個月。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

楊艷指出，姊姊過去5年都是全職媽媽，專心在家湊小孩，但自2019年開始，她和丈夫及老爺奶奶矛盾愈來愈深。

奶奶拒湊孫 嫌新抱白食白住

楊X燕婚前在酒店當收銀員，與丈夫是透過相睇認識，2016年楊女未婚懷孕，不久嫁入杜家，但老爺奶奶拒絕幫手湊孫，故楊女辭工照顧孩子。當楊女得悉懷有第二胎時，一度萌生墮胎之念，老公游說妻表示奶奶會幫手湊，可是奶奶最後反口拒絕幫忙。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

夫家一直看不起楊X燕沒有經濟能力，更曾被老爺奶奶斥責白食白住5年，只懂花他們兒子的錢；丈夫更被楊艷指控曾出手打楊X燕，包括叉頸、打人，「眼鏡都打碎了」。至今年3月，楊X燕終提出離婚，近日亦覓得超市工作，曾向同事透露自己與老爺奶奶不和。

楊X燕生前向家人傳訊息留下遺書，表示自己要離開這個世界，叮囑妹妹要照顧好父母，並訴說到自己和夫家之間的矛盾，「我想離開這個家，但又離不開孩子，所以選擇了這條路…」當家人在早上7時許看到訊息時，悲劇已經發生。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳