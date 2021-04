成年ADHD 患者易被忽略　正確用藥有助改善病情

患有過度活躍症或專注力不足(ADHD)的兒童,普遍因上課及學業表現有異而為人察覺,成年患者在工作環境中卻易被忽略,引致延醫診治加重病情¹。有精神專科醫生指出,去年不少公司在新冠肺炎疫情下實施「WFH」(在家工作),使部分隱性ADHD 成年患者發覺自己經常無法完成工作,經求醫後才發現是受集中力不足及自律性低等常見病徵影響,他們一般只須遵照醫生指示按時服藥,便能改善病情,令生活重回正軌。

很多人也聽過ADHD 這個病症,從中文名稱中,亦大致了解其主要症狀為坐不定、難以集中精神、欠缺專注力等,以致影響兒童患者的學習表現。熟悉相關病症的精神專科醫生談家樂指出,過往有醫學觀點認為,隨着兒童患者逐漸成長,ADHD 的病情會愈見改善,在成年階段甚少會再次發病。事實上,有長時間追蹤患者的研究發現,即使他們成長至成人階段,有關症狀亦不會痊癒¹,²。

具遺傳性 影響工作表現

「據外國統計,大約有3 至5%成年人有此問題,即20 至30 人中,就有一人具有ADHD的症狀¹,其成因與兒童相同,皆是源於腦部的多巴胺失衡,並具有遺傳性³。」談家樂醫生闡釋,若家族成員有病史,個人患有ADHD 的機會亦會較高¹。此外,絕大部分成年患者在兒童階段已患病,只是未被發現或重視¹,令病情在欠缺治療下反覆出現甚或有惡化趨勢。

至於一般症狀方面,談家樂醫生表示,ADHD 成年患者的症狀與兒童及青少年相似,如坐不定⁴⁻⁶、專注力不足⁵⁻⁶ 及煩躁⁵ 等;而過度活躍常見的多動,在成年患者身上則較為少見,取而代之的症狀是不停說話⁵;而他們在適應工作環境及規律生活方面也會較困難,更甚是時有衝動行為出現⁶,如胡亂消費、易動怒及超速駕駛等¹,以致人身意外亦會較多,並較易觸犯法例。「正因有這些問題,患有ADHD 的成年人,無論工作、家庭、人際關係及社交等各方面,均會帶來一定影響。」

易有焦慮 宜對症下藥

不過,談家樂醫生補充,成年患者投身職場,雖然因集中力及組織能力不足而令工作表現強差人意,卻不似兒童在學校有師長跟進,並有成績表反映因ADHD 所衍生的學業問題,較易受到關注。即使他們不時動怒與人衝突、或予人感覺處事輕率,卻有可能被判斷為性格障礙或情緒問題,並未聯想到與ADHD 有關。「在欠缺適當治療下,這些成年人很容易透過酗酒及濫藥⁷,自行處理情緒問題,長此下去更有可能變成反社會行為¹,以至出現其他共病,如衝動易怒⁶,甚或引致焦慮⁶、情緒不佳⁶ 及失眠⁸ 等,而自尊心亦會較低⁹。若有類似症狀,應向專科醫生或心理專家求診,找出成因,從而對症下藥。」

因應新冠肺炎疫情持續,本港很多公司皆實施「WFH」,談家樂醫生坦言,有以往並未發現自己患有ADHD 的在職人士,因脫離了辦公室的群體工作模式,也沒有上司監察,令集中力不足及自律性低等症狀全部浮現,以致無法按進度完成工作,自覺不妥而求醫,始發現原來已患上ADHD 多年。

藥物治療 紓緩病情

對有認為ADHD 成年患者可嘗試自行控制情緒,遏止因病情而出現的行為問題,談家樂醫生坦言並非每個患者都可行。他指ADHD 是由腦內物質分泌失衡引致¹,現時的治療方案,一般分藥物治療及非藥物治療,藥物治療有助改善症狀,如提升專注力等¹。「其他治療包括心理治療、認知行為治療、家庭治療及行為訓練等¹,多會結合藥物治療¹,並針對個別症狀,如訓練系統性處理身邊事物,甚至注意財務問題,避免因病情導致衝動消費,使負債嚴重。」

至於常見的藥物治療,談家樂醫生稱,現時主要分刺激中樞神經藥物及非刺激中樞神經藥物兩大類¹。前者有「哌甲酯」(Methylphenidate)及「利右苯丙胺」(Lisdexamfetamine)等¹。「若患者服用刺激中樞神經藥物後未見成效,也可轉用如阿托莫西汀(Atomoxetine)等非刺激中樞神經藥物¹。」

他補充,若診斷正確,加上患者遵循醫囑規律地服用藥物,通常經藥物治療一至兩個星期後,客觀上便會觀察到患者的病情得以紓緩。此外,根據治療經驗,患者服用治療ADHD的藥物,亦不易產生愈食愈多等依賴情況,常見的副作用如食欲不振、頭痛及失眠等¹,患者一般較易接受,對他們的日常生活影響不大。

