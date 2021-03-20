【醫者仁心】由病發至惡化也陪伴左右　腫瘤科醫生學紓緩治療助癌症病人舒服度餘生

▲ 腫瘤科醫生陳穎樂學習紓緩治療，希望幫助癌症病人舒服度餘生。

癌症令不少人恐懼，尤其已至晚期。港大醫學院腫瘤學系臨床助理教授陳穎樂認為，腫瘤科醫生是病人在抗癌路上的陪伴者。目睹病人受苦，她無奈自己幫不上太忙，遂遠赴海外進修，學習紓緩治療，除了處方藥物，也助病人改善日常生活。儘管是一個小舉動，可讓病人減少不適，舒服度餘生，並讓家屬得著安慰，正是她的心願。港大醫學院facebook專頁日前刊登陳醫生的訪問，分享其行醫信念。

全文如下：

「中學的時候看《妙手仁心》，覺得做醫生真的好「有型」，又想救人幫人，自此便立志行醫。」港大醫學院腫瘤學系臨床助理教授陳穎樂（MBBS 2006）笑說自己成為醫生的契機。本著對劇中人的憧憬，她畢業後更加入了急症科。然而卻發現比起人來人往的急症室，自己更渴望和病人建立長遠深切的關係，因此後來加入了腫瘤科，以長期照顧病人為己任。

陳醫生認為腫瘤科醫生是在抗癌路上，陪病人一路走下去的「陪伴者」。

由病發、病情反覆、變差……我們一直陪伴病人左右。可以在病人最後的日子，幫助他和家人，讓他沒有那麼辛苦，我認為很有意思。

然而與病人建立了深厚的關係，面對生離死別，陳醫生指亦要學懂怎樣調適。她表示要很清晰自己的立場是醫生，而非朋友，須中立地為病人提供協助。同一時間，必須盡力而為：

一定要做到最好，要令自己不可以後悔。要想盡一切辦法去幫助病人，不然你會認為自己做得不足夠。

而最困難的，是有時看著病人受苦，自己卻幫不上太大忙。因此，陳醫生到了英國進修紓緩治療（palliative care），因為她相信除了藥物，還有其他方法可以幫助病人在走最後一段路時「舒服一點」。她指出用藥於癌症治療中，其實只是很小的一部分。紓緩治療的訓練，讓她學會為病人考慮得更多。比如說多跟病人及家屬交談、教他們煲湯水、或使用風扇讓病人涼快一點。這些日常生活中的小行動，除可減緩病人的不適，還可令患者家人心靈上得到安慰。

除了治療病人，陳醫生還進行老人癌症的研究，並擔任國際老人癌症協會的香港區代表，希望正視在人口老化下，長者癌症患者急速增長的問題。而在醫學院，她主力教授有關腫瘤科及紓緩治療，還負責統籌醫科生的preceptorship計劃，目標為低年班學生與臨床醫生進行配對，讓他們可以早日理解及適應醫科，明白「醫生」實際上是怎樣一回事。

問她甚麼是成爲腫瘤科醫生的必要條件，陳醫生指任何專科也好，「喜歡」是首要條件：「只要是自己真心喜歡的，就算有多困難，你也會好努力。」對腫瘤科的熱誠和對病人的仁心，成就了陳醫生成爲與病人一直同行的醫生。

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責任編輯：羅嘉欣