【智慧出行】政府推智慧交通基金提升出行便利　有評審冀科研助紓緩交通擠塞

▲ 評審之一李耀培表示，期望透過基金推出更多創新技術，實現更智能的交通系統。（資料圖片）

運輸署今日（19日）公布智慧交通基金將於3月31日起接受申請，為期5年，資助創新科技研究和應用項目，以提升出行便利、效率及安全。基金管理委員會評審之一李耀培表示，香港作為全球最城市化的地方之一，高度倚賴大型公共交通工具和汽車，期望透過基金推出更多創新技術，實現更智能的交通系統。

李耀培指，過去20多年香港一直面對人多車多問題，惟在智慧交通發展較鄰近地方遠遠落後，例如外國已一早推出智慧紅綠燈，惟香港仍未見出現。他期望，基金可以與時並進，特別針對智慧城市、交通安全、環保、高流量通性與便捷等方面，而本港交通可以引入高端科技或設備，紓緩交通擠塞和提升交通安全有所幫助。

對於最高資助額達2000萬元是否足夠，他認為，由創新到正式落地生產使用，涉及資金絕對不止這個金額，惟相信有關資助可以解決初創面對困難。他指，只要研究項目值得推出，相信會有其他廠商願意投資生產，又或可向當局申請更多資助。

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記者：陳子謙