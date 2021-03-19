終院海外法官韋彥德︰若香港法治受損考慮辭任　不提名英國法官到港

▲ 英國最高法院院長、香港終審法院海外法官韋彥德指，若香港出現司法獨立和法治受損的情況，他會考慮辭任終院海外法官一職。（資料圖片）

早前有報道指，英國最高法院院長、香港終審法院海外法官韋彥德將短期內，決定是否續任終審法院海外非常任法官。韋彥德表示，若香港出現司法獨立和法治受損的情況，他會考慮辭任終院海外法官一職，亦不會提名其他英國法官來港。

韋彥德早前出席英國國會聽證會時，未有透露是否已有決定辭任終院海外法官一職，但他指，若本港司法獨立被削弱，法庭違反法治或法官不能憑良心服務下去，他便不會再在港擔任法官或提名任何法官來港。

他又稱，自港區國安法實施後，一直留意香港的情況，並與外交部和司法大臣定期檢視《中英聯合聲明》落實情況，短期內會再與外相藍韜文及大法官兼司法大臣白樂彬會面，根據香港現時的事態發展，審視派遣法官來港的安排，強調不會讓英國最高法院聲譽受損。

韋彥德相信，香港法律界及大律師公會等，都期望英國法官繼續參與當地工作，他個人亦認為對香港人有責任，要決定香港的情況是否到了不能繼續在港服務的地步，需要非常小心地處理，形容這是「非常嚴重的一步」。

另一名終院海外法官、英國最高法院副院長賀知義表示，認同韋彥德的看法，承認在困境中協助香港人及維護香港法院司法獨立，與維護英國法院名聲地位，兩者之間存在衝突。

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責任編輯︰尹櫻霖