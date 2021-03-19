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【新冠疫苗】有健身業界代表指每人有自由權利　反對威迫從業員接種疫苗

社會 17:30 2021/03/19

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有健身業界代表反對威迫從業員接種疫苗。（資料圖片）

早前西營盤有健身中心爆疫，多個健身業界代表昨日（18日）呼籲從業員接種新冠疫苗，以預防病毒傳播及增加公眾信心，並促請政府避免再一刀切關閉健身中心。另一業界代表健身搏擊運動業界大聯盟表示，反對以威迫手段迫令業界從業員或市民接種疫苗，認為每人身體狀況及風險不同，大家應有自行決定接種疫苗的自由和權利。

聯盟又指，所有成員的營運方針，都是以香港巿民健康及安全為上，以強健市民體魄，傳承運動技功為本業，不反對各教練或巿民經自行判斷後，接種有充分科學數據及安全的新冠疫苗。

對於較早前的「健身群組」爆發，聯盟成員已盡力進行防疫工作、定期清潔消毒為基本，亦暫停館與館之間的交流練習訓練，減少人群流動。希望疫情盡早得以控制。聯盟再次強調，各成員一直都嚴格執行防疫措施。但疫情經歷年多，市民必然需要社交活動。而運動健身亦是提高自身抵抗力的主要手段。

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責任編輯：陳子謙

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