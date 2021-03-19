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終院非常任法官岑耀信︰要求英國法官辭任屬政治杯葛　促英避免破壞香港司法獨立

政治 17:33 2021/03/19

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終審法院非常任法官、前英國最高法院法官岑耀信昨於英國《泰晤士報》撰文。（資料圖片）

英國最高法院院長、香港終審法院海外法官韋彥德日前稱，若香港出現司法獨立被破壞，或法庭違反法治情況，或辭任終院海外法官一職。終審法院非常任法官、前英國最高法院法官岑耀信昨於英國《泰晤士報》撰文回應指，要求英國法官辭任終院非常任法官職務，實際上為政治杯葛之舉，以向中國政府施壓，改變其民主議題立場，此舉並不恰當，法官不適宜加入，促請英國避免破壞香港司法獨立。

岑耀信在文章提到，自己有意繼續留任終審法院非常任法官一職，強調會以港人利益為依歸，而非考慮英國政客的意願。他認為，要求英國法官辭任終院非常任法官的人，未能分清民主和法治，指香港從來都沒有民主，但法治一直存在。他續指，英國殖民香港時，港英政府從未為香港引入民主，當時殖民地法院是司法獨立，但立法程序並不民主。他認為，香港最重要的傳統並非民主，而是法律系統，中央和特區政府亦從無干預香港的司法獨立。

他又指，《港區國安法》包括保障人權自由的條文，例如新聞自由和抗議的權利，保證有關條文得以落實的最好方法，就是確保香港司法獨立，認為英國至少可以做到的，就是避免損害香港司法獨立。

律政司司長鄭若驊表示，完全同意岑耀信法官所言，香港司法機構完全致力於維持司法獨立和法治，以及中國和香港政府從沒有作出任何干預司法獨立的行動。她稱，香港的司法獨立主要是建基於《基本法》訂明的穩固體制之上，即法官享有任期和不受法律追究的保障、不設旋轉門制度，重要的是，《基本法》第八十五條明文保障司法獨立，法院不受任何干涉，強調所有法官必須按其司法誓言，以無懼無偏之精神，維護法制，主持正義，法官審理案件必須公正獨立。

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責任編輯︰尹櫻霖

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