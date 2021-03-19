【食用安全】麥當勞漢堡薯條存放17年　打開傳惡臭外表未腐爛發霉

▲ 麥當勞漢堡薯條存放17年，打開傳惡臭外表竟未腐爛發霉。

食物放久了都會變質腐壞，不過近日有位外國媽媽在社交平台分享影片，展示於17年前買的麥當勞漢堡包和薯條，雖然食物飄出陣陣惡臭，但外表除了少許扁塌外，幾乎完好無缺，更沒有發霉，引起網民熱烈討論。

根據外國傳媒報道，美國一名女子Savannah Whitehead於2004年從麥當勞買入一個芝士漢堡和一包薯條，並打算實測可以放保存多久，如今17年已經過去，她將塵封已久的包裝打開，取出裏面的漢堡包和薯條。

Savannah取出食物時，站在一旁的孩子立即摀住口鼻，大呼難聞。她首先展示薯條，看起來似乎沒有發霉，仍然呈金黃色。而芝士漢堡的外形變得扁塌，且變乾、變硬，但裏面的牛肉相當完整，芝士的顔色變深，質感變得像花生醬一樣。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Savannah將「開箱」過程拍成片段，並分享到影片平台「TikTok」，隨即引起大批網民熱討論。美國麥當勞曾在官網解釋，在正常的環境下，他們的漢堡會像大多數食物一樣腐爛，但食物分解過程需要水分，如果沒有足夠水分，細菌和霉菌或不會滋生，食物有可能處於脫水、乾燥的狀態。

同場加映：市民搶食米囤積易生穀牛 專家教家居防滋生「蛀米大蟲」

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣