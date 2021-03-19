【抗癌鬥士】甘草夏玉麟患肺癌四期晚景淒涼　慘遭親友離棄靠綜援度日

▲ 甘草夏玉麟患肺癌四期。

資深綠葉演員夏玉麟，在TVB當演員多年，敬業樂業，近年曾演出《牛下女高音》，為不少觀眾記得。現年68歲夏玉麟，2018年不幸患上肺癌四期，近日夏玉麟接受訪問，稱癌細胞已經擴散，無藥可醫，晚景淒涼，自言家中親友亦捨他而去。

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▲ 夏玊麟演過不少TVB劇集。（《街坊財爺》劇照。）

患癌無藥可醫

資深甘草夏玉麟向傳媒表示，因患肺癌四期，幾年來要食標靶藥，每次高達4萬多元一次，龐大醫藥費壓力下，他依靠綜援度日。

早年他受訪時，已曾指他患病後慘被親友離棄，而患癌歷數年治療後，情況沒有好轉，但夏玉麟樂觀面對病情，希望走完最後人生。

夏玉麟本身學歷不俗，曾在台灣政治大學攻讀文學及歷史，畢業回港考得教育文憑，成為老師。

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但他熱愛演戲，1976年報讀第一屆麗的電視藝員訓練班，跟張國榮是同班同學，後來夏玉麟曾演出亞視劇集如《鱷魚淚》、《大地恩情》等。

後期夏玉麟加入無綫，演出劇集200多部，曾參演《法證先鋒II》《烈火雄心3》、《On Call 36小時》等，雖只是綠葉，但仍落力做好小角色。

▲ 2014年接受網台訪問。（影片截圖）

夏玉麟在訪問表示，早年本來有積蓄，但跟表弟在內地投資壽司店，可是2011年福島核災後，內地人不敢食日本菜，終蝕本結業，並欠下幾十萬債項，惟他仍努力工作還錢，希望餘生問心無愧。

同場加映：陳勉良訪問