【親子好去處】昂坪市集復活節變身尋蛋樂園　即日起以1折預訂小童門票

▲ 昂坪360在今個復活節舉行「尋蛋滋味360之尋蛋任務」。（由主辦方提供）

今個復活節即將來臨，家長們準備好慶祝活動嗎？不妨考慮一家大細去昂坪360。昂坪360舉行一連串活動，包括「尋蛋滋味360之尋蛋任務」，而且更有復活節限定優惠，早鳥小童門票低至1折，並可獲得尋蛋工具套裝大玩尋蛋。大小朋友齊齊過個開心復活節！

復活節限定優惠 早鳥小童門票1折

昂坪360於4月2日至11日期間舉辦「尋蛋滋味360之尋蛋任務」，昂坪市集搖身一變成為尋蛋樂園，各位小朋友只要成功找到隱藏於不同角落的復活蛋圖案，並完成指定任務，即可參加尋蛋任務大抽獎！豐富獎品包括酒店住宿連昂坪纜車門票、任天堂Switch遊戲機等。

▲ 昂坪360「尋蛋滋味360之尋蛋任務」。（由主辦方提供）

想帶小朋友去玩的家長，不可錯過由即日起至3月31日有「復活節限定折扣優惠」，可於昂坪360官網或指定伙伴網站，可優先以1折購買小童標準或水晶車廂來回纜車門票，並於到訪日到昂坪市集憑票換取尋蛋工具套裝！

完成尋蛋任務 驚喜禮品大放送

大家換取尋蛋工具套裝，可以參加「尋蛋任務」主題活動。尋蛋工具套裝包括6隻復活蛋、尋蛋地圖、可愛兔仔耳頭箍、顏色水筆、貼紙連同復活籃！

玩家只需根據尋蛋地圖上的提示，於昂坪市集不同角落找出5款復活蛋主題圖片，再依照圖案配對貼紙，並正確地貼上復活蛋。完成整個尋蛋旅程後，可到360旅遊資訊中心出示5隻復活蛋完成品，並追蹤昂坪 360 Facebook或Instagram專頁，即可參加大抽獎一次！獎品豐富，包括諾富特東薈城酒店雙人兩日一夜住宿連昂坪360來回纜車水晶車廂門票兩張、任天堂Switch遊戲機、昂坪360來回纜車標準車廂門票兩張等，一次過滿足大人小孩的願望。

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兩大打卡位—復活彩蛋打卡牆＋放大版蛋撻鞦韆

說到雞蛋大家可能會聯想起蛋撻、蛋卷等香港地道小食，因此昂坪360將傳統蛋製食品融入至不同打卡位之中。第一站將港人最愛小食之一蛋撻，打造成「蛋撻鞦韆」，大家可坐在滑溜溜的蛋撻面上拍照留念，玩味十足！背景更模仿傳統冰室的設計，舖滿菱格馬賽克磁磚，盡顯懷舊復古味道，猶如置身八十年代冰室之中，充滿老香港情懷，絕對會成為人氣打卡位！旁邊的蛋卷搖搖板亦是另一焦點所在，爽脆鬆化的蛋卷外形，像真度十足！

另一邊亦設有少女系復活彩蛋打卡牆，牆上掛滿可愛造型的特色糕點，當中少不了恆香經典的皮蛋酥及色彩繽紛的復活蛋，單是看到已足以令人垂涎三尺！大家可戴上尋蛋工具的兔仔耳頭箍，扮演小兔子蹦蹦跳跳進打卡位之中，粉紅色為主的裝飾配上糖果粉藍背景，猶如置身童趣卡通世界，充滿可愛感，最適合一家大細合照及齊齊放電！

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責任編輯︰王明芳